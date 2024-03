Identità Golose, l'appuntamento è per l'edizione del ventennale dal 22 al 24 febbraio 2025

Si è chiusa la diciannovesima edizione di Identità Golose.

L'appuntamento dedicato all'alta cucina e alla pasticceria d'autore nella sua diciannovesima edizione ha visto avvicendarsi sul palco 155 relatori dall’Italia e dal mondo per più di 85 masterclass articolate in 10 approfondimenti tematici. L'appuntamento è per il prossimo anno quando il convegno taglierà il traguardo delle 20 edizioni. L'appuntamento, come hanno annunciato dal palco del congresso Paolo Marchi e Claudio Ceroni, ideatori e fondatori di Identità Golose, si terrà dal 22 al 25 febbraio 2025.