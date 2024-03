L'ospitalità di Identità Golose 2024

Il mondo dell'ospitalità diventa protagonista di Identità Golose 2024.

La diciannovesima edizione del congresso, dal 9 all'11 marzo al Mi.Co di Milano, si arricchisce infatti di una nuova sezione dedicata all’accoglienza italiana d’autore: lo Speciale Ospitalità e della Lounge Ospitalità&Bollicine dedicata all’eccellenza culinaria in hotel, per immergersi nell’atmosfera intima e raffinata di prestigiose realtà alberghiere di fama internazionale e scoprire in anteprima la nuova offerta gastronomica.