Identità Cocktail, trend e bartender dall'Italia e dal mondo

Non solo masterclass, ma anche tante proposte cocktail che si svilupperanno per tutta la durata della 19esima edizione del congresso

Tante proposte cocktail si svilupperanno infatti per tutta la durata della 19esima edizione del congresso, quando l'area espositiva all'ora dell'aperitivo si animerà con numerose sorprese.

La mixology torna protagonista a Idendità Golose con Identità Cocktail e non solo grazie alle masterclass, realizzate in collaborazione con Bibite Sanpellegrino e Perrier, che si alterneranno lunedì 11 allo Spazio Arena del Mico di Milano.

A shakerare per primi, ospiti di Mattia Pastori nello stand di Nonsolococktail, Rodrigo Urraca, Eric Van Beek e Rogelio Gamboa, soci e fondatori di Handshake di Città del Messico, cocktail bar al terzo posto della World’s 50 Best Bars 2023. L'appuntamento è per sabato 9 marzo e domenica 10 marzo quando sarà possibile scoprire alcuni cocktail della nuova drink list Foreword, dedicata alla Bar Industry, ai colleghi dietro ai banconi del Latino America ma anche agli ingredienti e agli influssi che contraddistinguono questo territorio.

Attraverso l’area espositiva sarà possibile scoprire gli accostamenti tra cocktail e pizze, salumi e fritti preparati per l’occasione dai partner dell’iniziativa (Molino Casillo, Acqua Panna – S.Pellegrino, Casa Marrazzo, Bibite Sanpellegrino, Distilleria Bonaventura Maschio, Olitalia e Levoni).

Le masterclass Lunedì 11 marzo l’appuntamento è con le masterclass di Identità Cocktail nello Spazio Arena. Focus sui trend del momento: un’occasione di approfondimento ma anche di esperienza immersiva, che si tradurrà in assaggi e degustazioni. Tra gli altri, a raccontare la miscelazione del Sol Levante sarà presente, direttamente dal Giappone, Shingo Gokan, fondatore degli SG Club e ora del nuovo Sip&Guzzle di New York.

Grazie ai relatori italiani si viaggerà invece attraverso nuovi format, con la miscelazione che incontra l’intrattenimento, la ristorazione e la replicabilità.