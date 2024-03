Identità Golose presenta la 3° edizione di Bollicine del mondo

Presentata sul palcoscenico di Identità Milano 2024, il Congresso d’autore di alta cucina, pasticceria, mixology e servizio di sala, la Guida alle Bollicine del mondo nasce con l’esigenza di creare uno strumento nuovo in grado di far viaggiare il lettore attraverso una mappatura piuttosto estesa dei vini spumanti portandolo a conoscenza di una storia, una tradizione, un passaggio generazionale, un vitigno e una destinazione da scoprire.

La Guida alle Bollicine è una App gratuita, inedita e trasversale disponibile in italiano e inglese, dedicata ai wine-lovers ma anche a tutti coloro che amano viaggiare alla scoperta dei tesori della cultura enogastronomica con curiosità e prospettiva internazionale. Il linguaggio è semplice, professionale ma mai troppo ingessato, esaustivo in appena 1.300 caratteri con un glossario da consultare e una sintesi terminologica, posta in ordine alfabetico.

"Era giunto il momento di realizzare, parallelamente al progetto Identità Golose, da sempre più vocato alla gastronomia, un percorso diverso e originale, che ci spingesse e stimolasse a esplorare nuovi luoghi e nuovi mondi, questa volta attraverso un vino spumante, massima espressione di convivialità e di viaggio - ha spiegato Cinzia Benzi -. Nulla di simile a ciò che autorevoli colleghi possono aver sviluppato nel tempo, ma esplorando, in punta di piedi, lo straordinario universo delle bollicine."

“Debuttare è in fondo facile così come ottenere in qualche modo un quarto d’ora di effimera popolarità. Il passo, quello vero, lo misuri sul tempo, sulla capacità di volare sicuri - ha aggiunto Paolo Marchi -. Per noi giungere alla terza edizione di Bollicine del Mondo è come un timbro di qualità, figlio di una costante ricerca di qualità ai quattro angoli del pianeta. Non cerchiamo il meglio delle due o tre tipologie che vanno per la maggiore, bensì il meglio dell’universo bollicine, c’è infinitamente più gusto, sorpresa dopo sorpresa”.

I numeri e i luoghi della nuova edizione La nuova edizione conta 740 cantine (115 in più del 2023) in 39 paesi da tutto il mondo, un’autentica antologia della migliore produzione mondiale che racconta per il 53% l’Italia, mentre il 47% racchiude cantine europee con il resto del Mondo. Senza dubbio la Francia, con le regioni vitivinicole di Champagne, Alsazia, Borgogna, Loira e Jura, rappresenta il 30% di questo 47%, le cantine rimanenti sono in Spagna, Gran Bretagna, Germania, Austria, Albania, Romania, Grecia, Portogallo, Slovenia, Svizzera, Israele, Turchia, India, Argentina, Cile, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda. Novità di quest’anno: Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Malta, Libano, Indonesia, Messico e Vietnam.

La terza edizione della App propone 27 itinerari alla scoperta delle regioni più vocate: dall’Asti e Moscato fino all’Irpinia, dal Trento Doc all’Etna, dalla Champagne, all’Alsazia, passando per la Borgogna e poi ancora al Cava e al Corpinnat, al Cile e all’Argentina con incursioni in Asia e in Australia, novità di quest’anno la Regione Abruzzo oltre a Inghilterra e California con le contee di Napa Valley e Sonoma.