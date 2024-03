Identità Golose 2024, Sala: "Fieri di ospitare il congresso"

Il primo cittadino di Milano ha definito accattivante e curioso il tema scelto per la 19esima edizione: "Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi"

Così il sindaco di Milano, Beppe Sala parlando del tema dell'edizione 2024 di Identità Golose, "Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi". All’Allianz MiCo dal 9 all’11 marzo , nel corso dei tre giorni del congresso, si alterneranno sui palchi 155 relatori dall’Italia e dal mondo in più di 85 masterclass articolate in 10 approfondimenti tematici.

"Innovazione e tradizione sono concetti indispensabili l'uno all'altro: a volte trovano il modo per vivere in armonia, gettando ponti e creando richiami inediti; altre entrano in contrasto e regole che sembravano inoppugnabili vengono stravolte. Questo accade in ogni ambito, anche a tavola, come ricorda Identità Milano 2024 - ha detto infatti Sala -. Il tema al centro della 19esima edizione del celebre congresso internazionale dedicato all'alta cucina in tutte le sue declinazioni è accattivante e curioso, affascina, perché il cibo è parte integrante della storia e dell'identità dei popoli, racconta le sfide affrontate, le abitudini che cambiano, le opportunità che si aprono, con il mutare dei tempi".

"È anche per questo - ha concluso Sala - che siamo fieri che le riflessioni e le novità del settore vengano presentate a Milano, una città di oltre 26 secoli ma profondamente contemporanea, capace di guardare al futuro con il coraggio di percorrere spesso per prima strade nuove".