Il debutto di Zona Sarpi è una rete di progetti legati al design cinese

Spiega Michele Brunello, direttore artistico di Zona Sarpi: "Il nostro tentativo è quello di attivare questa novità nella mappa della Milano Design Week, uscendo dalla logica della location, ma spostandoci verso una dimensione di progetto. Ci troviamo in un quartiere ancora capace di esprimere autenticità grazie alla comunità multiculturale e sfaccettata che lo abita e ci lavora: ci impegniamo per mettere il design a servizio di questo contesto per valorizzarne le energie internazionali e rendere visibile la rete di relazioni bilaterali e globali, orientate a est, che già animano la zona”.

L’epicentro del distretto sarà animato da prototipi ed esperimenti di design urbano realizzati da designer indipendenti che esporranno i propri lavori sulle vetrine di locali e negozi e nello spazio pubblico della via. Oltre al Portale, progetti site specific e grafiche decorative sulla strada a tema “food design”. Il Centro Culturale Cinese ospiterà diversi workshop, come quello del gruppo RO.UP, che proporrà un’istallazione e delle attività laboratoriali sul tema del riuso dei capi di vestiario. Sarà declinato il tema strategico del Design per il mondo dei bambini, in collaborazione con la neonata Milano Kids Design Week e il Master Internazionale in Design for Kids & Toys. Inoltre, sono previste sinergie con realtà che animano il dibattito sul design da anni, come LOM Officine Monumentale, la Galleria d’eccellenza di Luisa Delle Piane, lo studio del designer Francesco Faccin e la vicina Fondazione Sozzani.

Fabbrica del Vapore

Zona Sarpi ha una collaborazione attiva con la Fabbrica del Vapore, istituzione culturale principale della zona, che per il Fuorisalone 2024 propone il tema “Trasformazioni e innovazioni quotidiane”. Negli spazi delle Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore sarà ospitata la mostra “Changes, Know Now China”, con una selezione di progetti promossi dalle città e le design week Cinesi. Con oltre 20 progetti in mostra, il tema dell’esposizione esplora i cambiamenti in atto che stanno modificando il lifestyle cinese, e di conseguenza il design contemporaneo di tutto il mondo. Design Week Cinesi, Università, istituti di ricerca, designer e aziende attente alla ricerca e sviluppo presenteranno a Milano un caleidoscopio di progetti che rappresentano il cambiamento contemporaneo in atto, in dialogo con la Comunità di designer che anima ZONA SARPI. In esposizione prodotti che rileggono in chiave contemporanea lo “Zen Design”, sviluppati in dialogo con un monaco buddista che proporrà anche momenti di meditazione e cerimonie tradizionali, come quella del te; e “One Way Street”, una libreria di Design Asiatica presente a Tokyo, Seoul e Pechino che proporrà contenuti editoriali per noi inediti.