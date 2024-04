"UpTo, fino a che punto ci si può spingere...", al Fuorisalone una mostra "fuori misura"

Opere in mostra tra esageratamente grande e infinitamente piccolo

Tra le 20 progettiste della mostra "UpTo, fino a che punto ci si può spingere..." alcune hanno scelto di realizzare opere mastodontiche, nelle quali le dimensioni esagerate simboleggiano il desiderio di essere viste, un modo per richiamare l'attenzione sulla propria unicità. "Sono qui, guardami" sembrano dire le opere titaniche, un'affermazione della propria presenza e della propria identità in un'epoca in cui tutto scorre via velocemente. A queste fanno da corrispettivo altri progetti che seguono la direzione opposta, quella del minuscolo. Il cosiddetto Gnat design celebra la maestria tecnica e l'attenzione ai dettagli, invitando a posare l'attenzione sulla bellezza nascosta nelle piccole cose e a esplorare tematiche profonde in modo delicato e sottile. Ma è anche una forma di protesta silenziosa contro la corsa all'iperconsumo e all'ipertrofia, offrendo un'alternativa sostenibile e riflessiva.