"Mimesis. Forma e Immagine": arte, design e architettura si incontrano al Fuorisalone 2024

L'idea alla base della mostra

La messa in scena dell’oggetto, l’idea di teatro prodotta attraverso un immaginario attivo, travalicando la sua funzione pratica, si trasforma in opera d’arte, concepita come teatralizzazione di un’idea, un processo di sintesi che potremmo definire come forma/immagine: è questo il concetto che sta alla base della mostra. E' un progetto con passioni diversi e che coinvolge molteplici attori, tra i quali l'Institute of Technology di New York, e che si fonda su un dialogo fra diverse discipline, creando un rapporto sinergico tra gli interpreti della scena delle arti. Il New York Institute of Tecnology, inoltre, presenta in questa occasione sette progetti realizzati da un gruppo di laureandi del corso di Fabbrication and Robotics, sotto la supervisione di Fadhil Fadhil e Alessandro Melis.