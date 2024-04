Milano Design Week 2024, We Are Dreamers porta la magia della natura in Piazza San Babila

Dopo il successo di Museum of Dreamers, le sorelle ritornano alla Milano Design Week , a distanza di cinque anni, per offrire agli spettatori un'esperienza immersiva unica nel suo genere. L'installazione sarà in Piazza San Babila , a pochi passi dal Duomo, dal 15 al 21 aprile. Rappresenta non solo un invito a sognare, ma anche a riconnettersi con la natura attraversando un tunnel racchiuso in un arcobaleno.

Le designer milanesi Elena e Giulia Sella sono pronte a incantare nuovamente la città con la loro ultima creazione: We Are Dreamers .

Tgcom24

"Con We Are Dreamers vogliamo ispirare ottimismo e creatività, offrendo al pubblico un viaggio magico e inclusivo attraverso la bellezza della natura e dei colori", spiegano le due designer. L'installazione si presenta come un'opera che incanta gli occhi e l'anima. Una scultura arcobaleno, simbolo di meraviglia e positività, accoglie i visitatori in un tunnel di archi color pastello, trasportandoli in un paesaggio incantato di fiori e farfalle. Questo viaggio esperienziale è pensato per coinvolgere gli spettatori di tutte le età, trasportandoli in un mondo di sogno e di connessione con la bellezza naturale che ci circonda.

Elena e Giulia Sella hanno già partecipato alla Milano Design Week con diversi progetti: dal "Mirror of the Day" al "Millennial Pink Room" fino a "The Pool Club", le designer hanno dimostrato un approccio innovativo e inclusivo, mettendo al centro dell'esperienza l'interazione e la condivisione.