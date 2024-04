Fuorisalone, "Nice to meet you" la mostra-testamento di Gaetano Pesce

Doveva essere una mostra per riflettere sul futuro del Design e guardare avanti "Nice to see you" , l'esposizione dedicata a Gaetano Pesce ospitata per il Fuorisalone di Milano all'Ambrosiana, ma la sua morte improvvisa il 3 aprile l'ha trasformata in qualche modo in una esposizione-testamento.

Milano omaggia Gaetano Pesce, morto lo scorso 3 aprile a 84 anni. In occasione del Fuorisalone 2024, davanti alla Veneranda Bibilioteca Ambrosiana è visibile "L'uomo stanco", monumentale installazione, alta 8 metri. La mostra dedicata a Pesce, "Nice to See You", in programma alla Pinacoteca Ambrosiana, sarà invece visitabile dal 19 aprile: l'apertura è stata posticipata dopo l'improvvisa scomparsa dell'artista.

Ad accogliere i visitatori è l'enorme installazione dell'Uomo stanco in piazza Pio XI, davanti al complesso che ospita la Biblioteca e la pinacoteca, otto metri d'altezza per una creatura inginocchiata, che mostra le debolezze del sesso forte. Negli spazi all'ingresso dell'Ambrosiana è invece allestita la mostra "Nice to see you", ovvero piacere di vederti, che raccoglie alcuni classici ma soprattutto opere realizzate nel 2023 e 2004.

"Da molti anni ormai sostengo che l'avvenire degli oggetti li vede non solo soddisfare la qualità di funzionalità e forma, ma anche essere portatori di un messaggio - aveva spiegato Pesce nel testo che introduce il catalogo dell'esposizione che resterà visibile fino al 23 aprile -. L'esposizione durante la settimana del Salone del mobile in una sala della Pinacoteca Ambrosiana dovrebbe presentare degli oggetti dal doppio significato, quello utile e quello per far pensare".

Ed ecco quindi la lampada dell'amicizia, con due mani di colore diverso che si stringono, che assume un significato particolare per gli eventi che stanno accadendo a livello internazionale e ancora di più perché è posizionata sotto un dipinto della Crocefissione. I tavoli origami sono accostati a sedute in resina flessibile, dall'enorme e coloratissimo trono dell'Oman alla Dalila Chair in un mix di gioco e riflessione, utilità e arte.