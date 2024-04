Fuorisalone 2024, in Triennale il doppio omaggio ad Alessandro Mendini

Il percorso espositivo si articola in sei nuclei tematici: Identikit, dove viene esposta la serie degli autoritratti realizzati nel corso di una vita; La sindrome di Gulliver, una successione di oggetti fuori scala, da quelli extralarge - come la Poltrona di Proust e la Petite Cathédrale - alle riduzioni di formato di alcuni progetti realizzati per Alessi; Architetture, che presenta lavori architettonici tra cui il Groninger Museum di Hannover; Fragilismi, nucleo dedicato alla ricerca che ha portato al manifesto del "fragilismo", un elogio della fragilità in un mondo segnato dalle guerre e dalla violenza; Radical Melancholy, sezione dedicata agli anni del radical design, di cui Mendini fu uno dei principali teorici; Stanze, dove vengono presentate tre delle camere progettate da Mendini.

L'Opening night il 16 aprile

Per festeggiare l'apertura della mostra, Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta il concerto The Night of the Dragon, con Fred Ventura e Logic1000, il 16 aprile, come Design Week Opening night.