15 aprile 2024 14:27

Milano Design Week 2024, "LʼUomo Stanco" di Gaetano Pesce davanti alla Biblioteca Ambrosiana

Milano omaggia Gaetano Pesce, morto lo scorso 3 aprile a 84 anni. In occasione del Fuorisalone 2024, davanti alla Veneranda Bibilioteca Ambrosiana è visibile "L'uomo stanco", monumentale installazione, alta 8 metri. La mostra dedicata a Pesce, "Nice to See You", in programma alla Pinacoteca Ambrosiana, sarà invece visitabile dal 19 aprile: l'apertura è stata posticipata dopo l'improvvisa scomparsa dell'artista.