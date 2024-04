Brera Design District, il tema "Materia Natura" per raccontare il legame fra habitat e progettazione

Fotogallery - Fuorisalone 2024, le immagini del Brera Design District Ufficio stampa 1 di 53 Ufficio stampa 2 di 53 Ufficio stampa 3 di 53 Ufficio stampa 4 di 53 Ufficio stampa 5 di 53 Ufficio stampa 6 di 53 Ufficio stampa 7 di 53 Ufficio stampa 8 di 53 Ufficio stampa 9 di 53 Ufficio stampa 10 di 53 Ufficio stampa 11 di 53 Ufficio stampa 12 di 53 Ufficio stampa 13 di 53 Ufficio stampa 14 di 53 Ufficio stampa 15 di 53 Ufficio stampa 16 di 53 Ufficio stampa 17 di 53 Ufficio stampa 18 di 53 Ufficio stampa 19 di 53 Ufficio stampa 20 di 53 Ufficio stampa 21 di 53 Ufficio stampa 22 di 53 Ufficio stampa 23 di 53 Ufficio stampa 24 di 53 Ufficio stampa 25 di 53 Ufficio stampa 26 di 53 Ufficio stampa 27 di 53 Ufficio stampa 28 di 53 Ufficio stampa 29 di 53 Ufficio stampa 30 di 53 Ufficio stampa 31 di 53 Ufficio stampa 32 di 53 Ufficio stampa 33 di 53 Ufficio stampa 34 di 53 Ufficio stampa 35 di 53 Ufficio stampa 36 di 53 Ufficio stampa 37 di 53 Ufficio stampa 38 di 53 Ufficio stampa 39 di 53 Ufficio stampa 40 di 53 Ufficio stampa 41 di 53 Ufficio stampa 42 di 53 Ufficio stampa 43 di 53 Ufficio stampa 44 di 53 Ufficio stampa 45 di 53 Ufficio stampa 46 di 53 Ufficio stampa 47 di 53 Ufficio stampa 48 di 53 Ufficio stampa 49 di 53 Ufficio stampa 50 di 53 Ufficio stampa 51 di 53 Ufficio stampa 52 di 53 Ufficio stampa 53 di 53 leggi dopo slideshow ingrandisci Fotogallery - Fuorisalone 2024, le immagini del Brera Design District leggi dopo ingrandisci slideshow Ufficio stampa 1 di 53 Ufficio stampa 2 di 53 Ufficio stampa 3 di 53 Ufficio stampa 4 di 53 Ufficio stampa 5 di 53 Ufficio stampa 6 di 53 Ufficio stampa 7 di 53 Ufficio stampa 8 di 53 Ufficio stampa 9 di 53 Ufficio stampa 10 di 53 Ufficio stampa 11 di 53 Ufficio stampa 12 di 53 Ufficio stampa 13 di 53 Ufficio stampa 14 di 53 Ufficio stampa 15 di 53 Ufficio stampa 16 di 53 Ufficio stampa 17 di 53 Ufficio stampa 18 di 53 Ufficio stampa 19 di 53 Ufficio stampa 20 di 53 Ufficio stampa 21 di 53 Ufficio stampa 22 di 53 Ufficio stampa 23 di 53 Ufficio stampa 24 di 53 Ufficio stampa 25 di 53 Ufficio stampa 26 di 53 Ufficio stampa 27 di 53 Ufficio stampa 28 di 53 Ufficio stampa 29 di 53 Ufficio stampa 30 di 53 Ufficio stampa 31 di 53 Ufficio stampa 32 di 53 Ufficio stampa 33 di 53 Ufficio stampa 34 di 53 Ufficio stampa 35 di 53 Ufficio stampa 36 di 53 Ufficio stampa 37 di 53 Ufficio stampa 38 di 53 Ufficio stampa 39 di 53 Ufficio stampa 40 di 53 Ufficio stampa 41 di 53 Ufficio stampa 42 di 53 Ufficio stampa 43 di 53 Ufficio stampa 44 di 53 Ufficio stampa 45 di 53 Ufficio stampa 46 di 53 Ufficio stampa 47 di 53 Ufficio stampa 48 di 53 Ufficio stampa 49 di 53 Ufficio stampa 50 di 53 Ufficio stampa 51 di 53 Ufficio stampa 52 di 53 Ufficio stampa 53 di 53

Tgcom24

"Oltre 260 gli eventi in programma, 196 showroom permanenti, 15 nuove aperture nell’ultimo anno: con questi numeri Brera resta il distretto di design più influente al mondo, attivo tutto l’anno, anche al di fuori della design week - commenta Paolo Casati, founder e direttore creativo di Brera Design District - l’elemento identitario e iconico è la sua forza, grazie all’equilibrio tra tradizione, lifestyle, cultura del design e dell’arte, ma anche del buon cibo e dell’ospitalità".

Comprendere la natura per immaginare il futuro L'uomo rappresenta il punto di contatto tra la materia e la natura: oggi, solo attraverso la sua abilità di trasformare le risorse seguendo i principi dell'economia circolare e creando nuovi cicli di vita per la materia mediante lo studio dei comportamenti virtuosi della natura, possiamo immaginare di costruire un futuro sostenibile. Brera Design Week 2024 coinvolgerà ampiamente la design industry proponendo soluzioni che vanno dall'innovazione dei materiali al design dei servizi, dall'arte al paesaggio domestico e alla tecnologia all'abitare. Da parte degli espositori particolare attenzione sarà rivolta al mercato in costante evoluzione, considerando i consumi e lo stile di vita, nonché le modalità di relazione tra persone, luoghi e oggetti in una cultura sempre più orientata all'immateriale.

Brera Design District, 220 eventi Design Week arriva quest’anno a 220 eventi, e conta 260 eventi presenti nel distretto, considerati anche i 196 showroom permanenti, che comprendono le 15 nuove aperture da maggio 2023. Questi dati confermano la posizione di Brera in qualità di distretto più rilevante e importante a livello internazionale per il mondo del design, non solo in occasione della sua Design Week. “Brera Design District si inserisce nel più ampio disegno dell’Amministrazione di portare la vivacità e la creatività della Design Week nelle vie e nei quartieri di Milano. Quella del design è una settimana di esposizione e incontro per operatori e addetti ai lavori, ma anche un’occasione per offrire alla città, agli abitanti e ai turisti la possibilità di scoprire l'arte del design in tutte le sue forme. E questo è ciò che da anni fa il distretto di Brera offrendo una ricca varietà di appuntamenti, installazioni e workshop che rispecchiano l'anima di un quartiere dal fascino unico e contribuiscono a confermare Milano come capitale mondiale del design”, ha spiegato Alessia Cappello, Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design del Comune di Milano.

Ecco gli eventi da non perdere:

Porsche "The Pattern of Dreams" è la quinta edizione della serie "The Art of Dreams" di Porsche, che connette il pubblico con comunità creative attraverso opere d'arte ispirate ai sogni. In occasione del Fuorisalone, verrà presentata "Lines of Flight" del collettivo Numen/For Use: una monumentale opera interattiva ispirata all’iconico motivo pepita delle auto Porsche, simile a una rete fluttuante, che invita i visitatori a esplorare questa scultura sociale immersiva per vivere un'esperienza di fuga, fantasia e libertà. Porsche, ℅ Palazzo Clerici, Via Clerici, 5

gloTM gloTM presenta una nuova tappa del progetto artistico itinerante "glo for art" con un'installazione immersiva firmata Emiliano Ponzi. L'opera site specific, situata nell'Hub Gattinoni, invita il visitatore a eslporare un tunnel vibrante di forme e cromie che conduce a un'imponente opera artistica, trasformando lo spazio in un'esplosione di positività e creatività. glo for art, ℅ Hub Gattinoni, Via Statuto, 2, Milano

Valcucine Valcucine, azienda di riferimento per gli architetti in tutto il mondo per le cucine dell'alto di gamma, presenta una mostra celebrativa delle cucine disegnate da Gabriele Centazzo, designer e fondatore Valcucine, e dell’interpretazione progettuale di tre rinomati studi internazionali di architettura e design d'interni: ARRCC, i29 e Neri&Hu. Valcucine Milano Brera - Corso Giuseppe Garibaldi, 99

Grand Seiko Grand Seiko è Official Timekeeper della kermesse: un sodalizio iniziato nel 2023 e che continuerà fino al 2025. Situato all'interno di Casa Brera, nello spazio di Grand Seiko sarà possibile provare lo Shinrin-yoku, una celebre tecnica di meditazione giapponese resa possibile grazie alla riproduzione di una reale foresta; nella seconda area invece, un ambiente contemporaneo e digitale che mira a evocare la "foresta urbana", teatro in cui la materia trova la sua trasformazione grazie all'intervento dell'uomo. Casa Brera, Via Formentini, 10

Veuve Clicquot Veuve Clicquot che da oltre 250 anni fa risplendere la sua Solaire Culture in tutto il mondo, presenta, in partnership con la leggendaria agenzia Magnum Photos, "Emotions of the Sun", una celebrazione fotografica itinerante del Sole, simbolo universale di gioia e ottimismo. Otto fotografi di fama mondiale espongono, in anteprima assoluta, le loro libere e personali interpretazioni: 40 fotografie inedite in uno straordinario spettro di emozioni, forme e colori. Garden Senato, via Senato 14

Materia Natura: Conversazioni con Portanuova Tra gli alberi e la città, il tema di Fuorisalone 2024, Materia Natura, prende vita in un’installazione immersiva site-specific in piazza Gae Aulenti. Grazie al contributo di Coima, Materia Natura evolve e diventa con “Materia Natura: Conversazioni con Portanuova” anche un'installazione immersiva site-specific nel cuore di Gae Aulenti, all’interno dell’area di Portanuova. Dal 14 al 21 aprile sarà possibile vivere un’esperienza diretta con l’opera POV ed entrare in dialogo con il tema, rispondendo a quattro domande pensate per il pubblico del Fuorisalone. A firmare l’installazione Materia Natura: Conversazioni con Portanuova sono sempre gli architetti Andrea Cassi e Michele Versaci (fondatori di EX.) che hanno lavorato con Giorgio Ferrero (MYBOSSWAS). I cinque video in movimento all’interno dello spazio restituiscono un’indagine estetica sul fragile rapporto tra uomo e ambiente. Piazza Gae Aulenti, Square 4

Stark L'installazione di Stark offre un'esperienza multisensoriale esplorando la presenza dell'acqua e le sue morfologie attraverso un percorso percettivo nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco. L'acqua, simbolo di vitalità, viene rappresentata tramite luce e materiali in una narrazione che coinvolge i visitatori attraverso pattern visuali, sonori e materici in trasformazione, mentre un trompe l'oeil riflette la relazione tra materia ed essere umano. Stark, ℅ Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco, Piazza Castello

Design Space AlUla Design Space AlUla debutta alla Milano Design Week come punto di riferimento per i progetti di design di AlUla, città dell'Arabia Saudita, presentando opere di designer sauditi e internazionali, celebrando la storia naturale della città e i materiali locali. L'allestimento è a cura di Sabine Marcelis e CLOUD. Mediateca Santa Teresa – Via Moscova, 28

MCM MCM partecipa per la prima volta alla Milano Design Week con un progetto innovativo a Palazzo Cusani, che promette un'audace esplorazione del design e mette in luce la collezione Wearable Casa concepita dall'Atelier Biagetti. Il mood generale della collezione è caratterizzato da un mix di ironia e originalità, che consente agli oggetti di trascendere i loro ruoli tradizionali e portare il pubblico in un altro mondo. Palazzo Cusani, Via Brera, 13/15

Mutina Mutina presenta un solo show dedicato a Ronan Bouroullec, raddoppiando la sua presenza con esposizioni sia presso Casa Mutina Milano in via Cernaia 1A che nello Spazio Cernaia adiacente. La mostra include due nuove collezioni di rivestimenti, una per interni e una per esterni, insieme a nuove Editions, oggetti in ceramica in edizione limitata che arricchiranno il catalogo Mutina a partire da aprile 2024. Casa Mutina Milano, Via Cernaia, 1/A, Spazio Cernaia, Via Cernaia, 1

Loro Piana Interiors Loro Piana Interiors rende omaggio alla visione e al lavoro di Cini Boeri, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita e della fondazione di Loro Piana. Il Cortile della Seta ospita un’installazione disegnata con la collaborazione dell’Archivio Cini Boeri dedicata agli arredi Arflex da lei progettati e presentati con i tessuti esclusivi di Loro Piana Interiors. Loro Piana - Cortile della Seta, Via della Moscova, 33

FENIX FENIX® presenta Design Duo Double Feature, curato da Federica Sala, con lo scopo di esplorare le potenzialità della materia e delle superfici attraverso il concetto del doppio. Con la partecipazione di diversi studi di design, tra cui CARA \ DAVIDE, DWA Design Studio e Zanellato/Bortotto, l'allestimento propone elementi d'arredo che esplorano nuove funzioni in un contesto firmato dal design duo Studioboom. FENIX Scenario, Via Quintino Sella 1, angolo Foro Buonaparte