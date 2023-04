19 aprile 2023 12:16

Pavimenti Sansone alla Milano Design Week, protagonista il cemento innovativo | Ecco il lavello "VIB" dell'architetto Renato Marsala

È un cemento innovativo, materiale che consente di ottenere superfici eleganti e pregiate, valorizzando al massimo i colori e le forme, il protagonista dell'esposizione di Pavimenti Sansone alla Milano Design Week. I lavori dell'azienda si posso vedere per tutto il Fuorisalone in via Palermo 1 e San Michele del Carso 9 (Marino Atelier). In questa edizione ci sarà anche la presentazione al pubblico del nuovo progetto dell'architetto Renato Marsala: il lavello "VIB" nella versione freestanding.