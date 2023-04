20 aprile 2023 12:15

Fuorisalone 2023, il Design Pride colora le strade di Milano

Un lungo corteo colorato ha attraversato mercoledì 19 aprile le strade di Milano. Giunto alla sesta edizione, il Seletti Design Pride è la street parade che celebra la creatività nelle sue diverse espressioni. Da Piazza Castello, con l'esibizione della cantante Gaia, ha invaso il centro della città fino ad arrivare in piazza Affari per la grande festa OPEN THE CAGE PARTY BY SAVE THE DUCK.