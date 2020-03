Esof 2020 Trieste, dalla sostenibilità all'innovazione fino alle carriere del futuro: i temi dell'evento

Sostenibilità e innovazione ma anche rapporti tra scienza e impresa e un focus particolare sulle carriere del futuro. Dal 5 al 9 luglio prossimi Esof 2020 aprirà una finestra sul rapporto tra ricerca, tecnologia e mondo del lavoro. Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico, la nona edizione dello EuroScience Open Forum affiancherà quelle di "Science to Business" , dedicato al rapporto scienza-impresa, e di "Science to Career" , dedicato alle professioni del futuro.

Science programme - Questi alcuni temi del programma scientifico che saranno affrontati durante la manifestazione:

Astrobiologia ed esplorazione del sistema solare - Focus sulla seconda missione ExoMars che partirà a luglio prossimo per indagare anche il contesto geologico.

Esopianeti - Ricercare segni di vita sugli altri pianeti: a parlarne saranno il premio Nobel Didier Queloz e Giovanna Tinetti, che per primi hanno rilevato tracce di acqua e di metano nell'atmosfera di un esopianeta.

Ricerca e lotta ai tumori - Nel 2030 il cancro causerà 1,67 milioni di decessi solo in Europa. Sconfiggerlo richiederà un approccio multidisciplinare. A parlare di prevenzione, nuovi approcci terapeutici, trasferimento delle conoscenze e cura del paziente saranno scienziati, ricercatori, policy maker e rappresentanti dei pazienti.

Editing genomico - Cos'è e che influenza può avere sulle nostre vite, in particolare sulla nostra sicurezza alimentare, migliorando la salute e il benessere degli animali d'allevamento.

European joint action on health information - Rilevazione di dati di alta qualità e condivisione. Focus sulle strategie che possono favorire la raccolta, la diffusione e l'utilizzo di dati a livello nazionale e nel contesto europeo.

Sostenibilità - Riduzione degli sprechi. Principali sfide nell'ambito del consumo alimentare e della mobilità.

Comunicazione scientifica - Il lavoro degli esperti, anello di congiunzione tra pubblico e comunità di ricercatori.

Diplomazia scientifica - Promuovere la ricerca scientifica incoraggiando una pacifica collaborazione fra scienziati di nazioni diverse. Un esempio è il Cern di Ginevra.

Blue med - L'iniziativa euromediterranea e le sfide più pressanti che il Mediterraneo si troverà a fronteggiare nei prossimi anni.

All'evento sarà presente anche il "Direttorato Generale Ricerca e Innovazione", l’organo della Commissione Europea che si occupa delle policy della ricerca e che proprio a Esof descriverà il nuovo programma di finanziamento della durata di 7 anni: "Horizon Europe".

Science to Business - Promosso dallo Joint Research Centre della Commissione Ue in collaborazione con Area Science Park e Ljubljana Technology Park, nel corso dell'evento, esperti di trasferimento tecnologico offriranno consulenza nella valutazione di idee imprenditoriali innovative: tre giorni di seminari, attività di formazione e spazi espositivi, durante i quali sarà dedicata particolare attenzione a proposte provenienti dai Balcani occidentali e dall'Europa sud-orientale. Previsto poi "Business meets Science" (6-8 luglio) realizzato da Esof2020, Elettra Sincrotrone e Confindustria, che connetterà ricercatori, uffici di trasferimento tecnologico, imprese con workshop tecnici, gruppi di discussione, incontri one to one.



Science to Career - Science to Career punterà infine sulla Blue economy, settore promettente per le nuove professionalità del futuro. Un evento speciale, realizzato da Commissione Europea, Union pour la Mediterranèe e Mare Fvg, sarà dedicato alle blue skills, ovvero alle nuove specializzazioni legate all’economia blu, alla strategia di crescita e sviluppo ecosostenibile a tutela di mari, fiumi, oceani, laghi ed ecosistemi ad essi associati.



Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu