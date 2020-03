Esof 2020, Science in the City Festival: la kermesse aperta al pubblico che animerà Trieste con eventi e spettacoli

Dal 27 giugno all’11 luglio l’intera città di Trieste farà da palcoscenico al "Science in the City Festival" , kermesse parallela e collegata a Esof 2020 (5-9 luglio). Con più di 100 appuntamenti - tra eventi, spettacoli, mostre dedicati al grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia - lo scopo di "Science in the City Festival" è quello di avvicinare le persone al mondo della scienza. Infatti, mentre Esof 2020 è dedicato agli addetti del settore, la kermesse è aperta al pubblico. Attesi 40mila cittadini.

Il Festival, internazionale e multilingue, sarà ospitato in più location della città con diversi format, come mostre, show, workshop, caffè letterari, visite guidate, laboratori e concerti. Tra gli argomenti che verranno affrontati: terremoti, difesa civile, psicologia sperimentale, neuroscienze e scienze cognitive, cibo e bevande d'eccellenza, caffè, ingegneria e design navale.

Tra gli eventi previsti c'è la Maker Faire Trieste: il 27 e 28 giugno inventori e creativi da tutta Italia e dall’estero, soprattutto dai Paesi dell’Europa centro-orientale come Slovenia, Croazia, Ungheria e Austria, presenteranno le loro scoperte a bambini e adulti. Dal 5 all'11 luglio spazio anche al TriesteACT, Festival internazionale di teatro con dieci giovani compagnie - per un totale di circa cento artisti under 35 provenienti da tutto il mondo - che daranno vita a una settimana di spettacoli teatrali aperti a tutti. ShorTS International Film Festival, che si terrà dal 26 giugno al 4 luglio, sarà un concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo e al cinema indipendente italiano.

"Abbiamo intitolato questa edizione del festival "Collisioni" - ha spiegato la Science In The City Programme Manager, Paola Rodari - per mettere in evidenza come non si tratta solo di far incontrare ricercatori e cittadini di ogni età, ma di includere in un dialogo creativo sulla scienza e la tecnologia anche letterati e poeti, artisti, attori, musicisti. Sono già più di 50 le realtà pubbliche e private che stanno contribuendo alla costruzione della manifestazione, fra teatri, gallerie d'arte, associazioni, istituti di ricerca, agenzie territoriali e altri ancora".

Per saperne di più consulta il sito https://scienceinthecity2020.eu/