"Valvole di svago", cinque comici strappano sorrisi con la termo-idraulica

Come rendere comprensibili e divertenti argomenti non comuni? In “Valvole di svago” cinque stand up comedian fanno divulgazione strappando un sorriso. La serie podcast, realizzata da Dr Podcast per Comparato, azienda che dal 1968 progetta sistemi idrotermici altamente tecnologici e made in Italy al 100%, è stata ideata per trasformare un tema tecnico e non particolarmente avvincente in una narrazione divertente.

In ogni puntata le star di Zelig e Comedy Central Corinna Grandi, Valentina Medda, Pippo Ricciardi, Angelo Amaro e Antonio Ricatti si cimentano in un monologo comico sulla straordinaria, ma spesso molto sottovalutata, valvola motorizzata.

Contenuto della serie Podcast



In un episodio Corinna Grandi assume le sembianze di Alberto Angela alla conduzione di Superquark e con pura ironia guida l'scoltatore alla scoperta di alcune valvole e del loro utilizzo, dando vita a un monologo tanto grottesco quanto comprensibile.

La comica siciliana Valentina Medda, invece, racconta della sua esperienza da neofita con le palestre, e di quando tutte le sue migliori intenzioni di continuare sulla strada dell’allenamento sono state messe a dura prova per un problema con le docce, chiuse per un concreto rischio di legionellosi – malattia che attacca le vie respiratorie. Ma quale rimedio migliore se non le valvole di Comparato che garantiscono un ciclo di disinfezione nella miscelazione dell’acqua calda sanitaria? Grazie a questa intuizione Valentina non ha dovuto rinunciare alla doccia post allenamento, diventando la nuova eroina della palestra.

In un'altra puntata della serie Pippo Ricciardi fa un excursus divertentissimo sul tema “acqua”, mentre Angelo Amaro, un comico torinese “disperato e disposto a tutto”, si diverte a ironizzare sulle condizioni precarie del suo mestiere in una città moderna in cui i sogni si scontrano con altre realtà come l’affitto da pagare, il coinquilino non molto empatico e delle giornate che dovrebbero durare quarantotto ore.

Ultimo protagonista della serie è Antonio Ricatti, un comico che ama definirsi tecnoleso, perché preferisce “fare una vita semplice” e appena si presenta un problema, è costretto a chiedere l’aiuto della sua ragazza che, ormai stanca, lo invita a impegnarsi di più. L’opportunità nasce proprio dal parlare di “installazione, funzionamento e manutenzione dei servocomandi per il sistema idrico di casa” un modo di stupire la fidanzata. Dopo aver ascoltato questa serie la termo-idraulica non avrà più segreti per nessuno.

