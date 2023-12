"No Talent", on air il podcast condotto da Ezio Greggio

La serie originale mette a disposizione dei concorrenti, arrivati dai social, uno spazio in cui l’unico requisito richiesto è non avere talento

"No Talent" ribalta i cliché dei tradizionali del talent show, mettendo a disposizione uno spazio in cui l’unica competenza richiesta per partecipare è non avere talento. Il podcast, condotto da Ezio Greggio con la partecipazione dell'autore Marco Salvati, realizzato da Dr Podcast e offerto dal Gruppo SELEX, il 2° player del retail italiano, punta su un compendio di imitazioni imprecise, qualità canore discutibili e barzellette imbarazzanti, dimostrando che alla fine c’è spazio per tutti, soprattutto per il divertimento.

Ufficio stampa

"No Talent" è una sorta di "Corrida" moderna, lo storico programma, dove coraggiosi dilettanti di tutte le età si esibivano su un palcoscenico davanti a un pubblico, pronto a lasciarsi andare ad applausi scroscianti o a fare sfoggio di fischietti, coperchi e campanacci.

In un momento storico in cui il web è sempre più frequentato da persone di ogni età, non c’è da stupirsi che il successo sia molto più semplice trovarlo sui social, a colpi di like e commenti. E proprio da Instagram, TikTok e Facebook arrivano i protagonisti di "No talent".

La serie in pillole

A rompere il ghiaccio nel primo episodio sono Franco Gioia e Duracell, protagonisti di “Fischi e fiaschi”: tra i numerosi fischi e una serie di racconti di vita strampalata, Franco e Pietro, già noti per le loro esibizioni virali sui social media, si misurano con brani come “Asereje” e “Billie Jean”…per una performance che dimostra come, anche i meno talentuosi, possano brillare.

Nella seconda puntata le concorrenti saranno Elisa Mazzucchelli, la celebre “Miss Motori” del programma televisivo “Avanti un altro” e Ivana Di Cosmo, meglio nota sui social come Ivanah (con la H), che dà prova delle sue conoscenze in ambito astrologico e racconta le particolarità di ogni segno zodiacale con un focus particolare sulle “corna”.

Il tema della terza puntata, intitolata “Stonando un invito”, è la musica con Enrico Arlandini, che mette a nudo un lato inaspettato del suo talento, dove non manca il colpo di scena finale.

Nella quarta puntata, dal titolo “Le luci rosse del doppiaggio”, a “mettersi a nudo” è Reytahn, al secolo Gabriele Reitano: di professione aspirante doppiatore e imitatore, tra doppiaggi audaci, imitazioni sconcertanti e tentativi di creare il trailer “perfetto” per "No Talent Show", mette alla prova l'equilibrio tra genio e follia e la pazienza dei giudici.

Il quinto episodio, con protagonista Sandro Micolucci, in arte Ray Sugar Sandro, indaga il talento del concorrente, che si definisce pittore, cantante, attore, showman, stilista fai-da-te, e molto altro e si cimenta in performance stravaganti.

L’ospite della sesta puntata, dal titolo “Tutto quello che c'è dentro”, ha chiaramente "qualcosa dentro" che vuole comunicare al mondo e lo fa in modo sorprendente: si tratta di Marco Andrea Galasso, conosciuto sui social come Ruttarello, che si autoproclama una "Tartarutta Ninja” e il suo ambizioso obiettivo è battere il record di potenza del rutto.

Federico Antoine, noto sui social per le sue esibizioni ad alto tasso di spavento che fanno saltare sulla sedia i poveri passeggeri dei mezzi pubblici di Roma, e Diego Ponessa, cantante lirico che dopo l’esclusione da una serie di talent show qui trova finalmente un luogo dove liberare la sua voce "unica”, sono al centro dell’episodio dal titolo “Lirica metropolitana”.

Nell’ottavo episodio, “Folcore Innato”, inizia Francesco Di Cecco, noto come Damon Petrova, che emoziona Ezio Greggio e Marco Salvati con le sue improbabili cover in dialetto abruzzese. Ma a ristabilire l’equilibrio della puntata ci pensa Luigi Pisacane, famoso sui social con il nome di Gigi Pescheria e noto per le sue grida tra i palazzi.

In “Tre per una notte” si sfidano Valentina La Notte, Metronam e Peperino in una puntata che è un trionfo dell'assurdo. Protagonisti dell’episodio numero dieci, “Barzellette da piangere” sono l'animatore napoletano Gennaro Currarone e il suo surreale mondo.

L'ultima puntata vede protagonisti Tony Rea e Mattia Cerritto, volti molto noti su TikTok che in “Ciao Iuser e altre imprecazioni” si cimentano nei loro cavalli di battaglia che li hanno resi celebri sui social: le imprecazioni in uno stile inconfondibile e le risposte sarcastiche alle domande assurde dei fan.

Per ascoltare il Podcast, CLICCA QUI