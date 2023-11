"Icone di stile", un viaggio alla scoperta di personaggi simbolo che hanno ispirato generazioni

Dieci puntate, prodotte da Dr Podcast in collaborazione con Kruso Kapital, con la voce dell’attore Eric Alexander

Quanto influisce lo stile di un personaggio per renderlo unico? Coco Chanel, Audrey Hepburn, JF Kennedy, Elisabetta II, Sean Connery, David Bowie, Lady Diana, Madonna, Steve Jobs, David Beckham sono figure che hanno ispirato intere generazioni. A loro è dedicato il nuovo podcast originale “Icone di stile”: una serie in 10 puntate, prodotta da Dr Podcast, realizzata in collaborazione con Kruso Kapital, Gruppo Banca Sistema.

Ufficio stampa

Protagonisti della serie sono uomini e donne che rimarranno immortali e che hanno contribuito, per svariate ragioni, a fare la storia con il loro fascino senza tempo, ma soprattutto per il loro stile che ha ispirato nuove tendenze e influenzato intere generazioni, oltre che la moda stessa nei comportamenti e nelle varie forme del vestire.

La voce narrante A condurre il viaggio alla scoperta delle figure simbolo che hanno fatto la storia è l’attore e doppiatore Eric Alexander che, grazie al suo coinvolgente tone of voice, porta l’ascoltatore a conoscere in che modo lo stile può rendere un personaggio iconico ed eterno.

I personaggi raccontati in "Icone di stile"

Coco Chanel, l’Iride dell’Eleganza - Questo il titolo della prima puntata dedicata alla donna che, con la sua visione pionieristica, ha aperto la strada a nuove generazioni di donne forti e indipendenti, senza rinunciare alla femminilità. Con il suo temperamento e creatività ha conquistato il mondo e reso la moda un sogno accessibile a tutti. Il suo spirito ribelle e la sua determinazione nel rompere le regole ispirano ancora le donne a essere sé stesse. Un modello per chiunque cerchi di esprimere la propria unicità con eleganza e audacia.

Audrey Hepburn, a colazione con lo stile - La seconda puntata vede protagonista l’attrice hollywoodiana dallo straordinario talento e grazia, musa per i più grandi stilisti del mondo per i quali la sua figura ha rappresentato la tela perfetta su cui “dipingere” la propria arte, una grande donna la cui raffinatezza innata, semplice e mai pretenziosa, l’ha portata a essere il punto di riferimento intramontabile per l’universo femminile. Audrey Hepburn è la dimostrazione che lo stile non riguarda solo l'apparenza, ma è una manifestazione della nostra autenticità interiore.

JF Kennedy, Stile ed eleganza a Camelot - La terza puntata è dedicata al grande sogno americano e al suo più grande fautore, il cui magnetismo e carisma hanno conquistato il mondo. La sua eredità politica e il suo impegno per il progresso sociale sono ancora fonte di ispirazione, tracce presenti tuttora nei discorsi dei leader moderni. JFK e Jackie rappresentano un momento di cambiamento e promessa per gli americani e rimarranno per sempre nell'immaginario collettivo; anche il loro impatto sulla moda e sullo stile di vita continua a essere di ispirazione, dimostrando che l'eleganza va oltre le tendenze del momento ed è intramontabile.

Elisabetta II - Lo stile di un regno da record - Cosa si potrà mai svelare della donna più celebre della storia? Moltissime cose, una su tutte di come il suo “regnare” sia stato esso stesso uno stile unico, e non solo per la longevità o i cappellini dai colori sgargianti. La sua storia personale, le sue passioni e i suoi interessi hanno contribuito a forgiarne l'immagine affascinante e autorevole che conosciamo oggi e che ha accresciuto la grandezza del Regno Unito a livello mondiale.

Sean Connery - Lo stile di 007 e il fascino scozzese. Chi è l’affascinante scozzese che ha interpretato l’agente segreto più cool di tutti i tempi? E a cosa deve il suo stile che rimarrà nella storia? Una puntata alla scoperta di due facce della stessa medaglia: Sean, virilità sofisticata e forte personalità fatta di saggezza e umorismo, e James Bond, l'eleganza in ogni aspetto del suo essere, dalla postura maestosa alla scelta impeccabile degli abiti. Che si tratti del grande schermo o della vita reale, il loro impatto persiste, come un tuxedo ben tagliato che non passa mai di moda.

David Bowie - Lo stile camaleontico del Duca Bianco. Una puntata per scoprire da dove nasce e come si è sviluppata la sua attitudine inconfondibile e mai più replicabile, fatta di trasformismo travolgente che prima sciocca e poi conquista. David Bowie è molto più di un'icona di stile e un artista musicale di livello altissimo. È un simbolo di libertà creativa, di evoluzione e di coraggio nell'esplorare nuovi orizzonti. Il suo impatto sul mondo della musica, dell’arte in generale e della moda è incancellabile e continua a influenzare le nuove generazioni.

Lady D – Uno stile che comunica. Una timida ragazza diventata presto una donna dallo stile rivoluzionario che, con le sue luci e ombre, si è presa la scena di due decenni. Ha ridefinito il modo di essere “principessa”, facendo scelte audaci che hanno indelebilmente creato uno stile unico – quasi inconsapevole ma estremamente attraente. Diana è l’esempio che lo stile va oltre l'abbigliamento: è una forma di comunicazione e un modo per ispirare sentimenti, abbracciando la diversità e la bellezza dell'umanità.

Madonna – Lo stile ribelle. Molto più di una cantante: una forza della natura capace di segnare un'epoca e continuare a farlo. La sua capacità di evolversi, reinventarsi e ispirare è ciò che la rende un'icona senza tempo, un faro luminoso per artisti e ribelli di tutte le generazioni. Attrice, ballerina, femminista, attivista di cause importanti: il suo stile risiede nella bellezza e coraggio di affrontare nuove sfide, rimanendo sempre la regina indiscussa del pop.

Steve Jobs – Maglioni neri e mente visionaria. Una puntata dedicata al grande “genio della mela”, il cui stile personale diventa un riflesso della sua filosofia aziendale: ha sfidato lo status quo e abbracciato la semplicità, creando prodotti che riflettono a pieno questo stesso principio. La sua abilità nel connettere l'arte con la tecnologia è ciò che ha di Jobs un genio unico, creator di prodotti che sono diventati parte del modo di vivere delle persone, estensioni della nostra creatività e della nostra espressione. Ha insegnato al mondo che l'innovazione non riguarda solo i numeri, ma anche l'anima.

David Beckham – Lo stile di un re del calcio. Un idolo del calcio, un brillante imprenditore, un’icona di stile. La sua storia è l’esempio affascinante di come passione, determinazione e visione possano trasformare un atleta d’élite in un leader di successo a livello planetario. Insieme alla moglie Victoria sono considerati veri e propri trendsetter e formano una coppia che incarna l'idea di glamour e sofisticatezza.

"Un famoso aforisma recita 'le idee camminano con le gambe degli uomini' e credo questo pensiero sia alla base del nostro nuovo podcast Icone di stile. Le storie di donne e uomini straordinari che, con il proprio stile, hanno ispirato canoni estetici di generazioni. Ascoltarlo, con la magistrale interpretazione di Eric Alexander, ci conduce attraverso le epoche alla scoperta di storie… E stili che hanno scritto la storia" ha commentato Raffaele Tovazzi, direttore artistico di Dr Podcast Audio Factory Ltd.

Per ascoltare il podcast “Icone di Stile”, CLICCA QUI