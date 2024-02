"Storie di casa" mette al centro il luogo del cuore

La casa non è solo mattoni, porte, finestre ed elementi d'arredo, ma molto di più: è il luogo dove si forma la famiglia, si rafforzano le amicizie, si condividono gioie e dolori. La serie "Storie di casa", prodotta da Dr Podcast per UnipolSai Assicurazioni, compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, racconta esperienze di vita in cui è possibile identificarsi e ritrovare anche un po’ delle esperienze che si vivono tutti i giorni.

Dieci episodi da non perdere

I protagonisti della serie podcast condividono speranze, ambizioni, progetti, ricordi e piccoli imprevisti in cui sono incappati. Gli episodi mettono al centro la casa intesa come il luogo del cuore, dove si trascorrono molti momenti significativi della nostra vita: è il posto che ci accoglie al rientro dopo un lungo viaggio o dopo una giornata complicata e ci fa sempre sentire in pace e al sicuro.

Nella prima puntata, "Amarla significa proteggere", Anna e Riccardo, sposi da un anno, finalmente riescono a comprare casa in una zona tranquilla di una grande città. Mentre il loro sogno prende forma scatolone dopo scatolone, Anna viene, però, assalita da un dubbio: come possono proteggere la loro casa e i loro ricordi?

Il secondo episodio si intitola "Amici, la famiglia che scegli": cinque amici hanno raggiunto un obiettivo importante e ora danno il via alla nuova avventura che li vedrà impegnati a ristrutturare un casolare e renderlo la “loro casa”, progetto che richiede cura, attenzione e protezione.

Nella terza puntata, dal titolo "Una vita vista mare", Mirko e Luca ci accompagnano nel loro cambio vita per abbracciare il mare: cambio che li rende entusiasti. Nella nuova avventura Mirko è l'abilissimo handyman, mentre Luca si occupa di come proteggere la loro nuova casa.

Alessio, studente fuori-sede, e Aldo, pensionato milanese, sono al centro del quarto episodio, "Come nonno e nipote", protagonisti di una bellissima convivenza intergenerazionale. Ma Alessio è a un passo dal trasferimento in Svezia, come potrà continuare a prendersi cura di Aldo una volta all’estero?

Nella puntata "Occhio al vaso", Margherita sta leggendo un romanzo in terrazzo, quando un vaso cade dall'alto e le si sgretola accanto. Mentre non riesce a credere di averla scampata, alza lo sguardo e sta già per inveire in tutte le lingue del mondo…ma accade qualcosa di inaspettato...

Protagonista della "Notte prima degli esami" è Gaia che sta finendo di scrivere la tesina per l'esame di maturità. Dalla finestra della sua bella casa sui colli bolognesi vede i bambini giocare nel parco e un gruppo di ragazzi sfidarsi a basket. Ancora qualche minuto e potrà distrarsi anche lei dalle fatiche della giornata. Peccato che a un certo punto il computer smetta di funzionare… E adesso?

La settima puntata, "Scende la pioggia ma che fa?", è ambientata in una mansarda piccola e molto curata, una casa per ricominciare una vita a due, mamma e figlia. A unirle, una grande passione: ascoltare il rumore della pioggia. E se l’imprevisto fosse dietro l’angolo?

"Il relax è una cosa seria" è ambientato in montagna, dove vivono Emanuele, Chiara e i loro figli. Gianni, amico di vecchia data, li raggiunge per trascorrere qualche giorno in tranquillità e dispensare ottimi consigli per la protezione della loro casa e del loro agriturismo.

Enrico è protagonista della nona puntata, "Tutto per me". A 30 anni è riuscito a fare il grande salto e andare a vivere in una casa con giardino poco distante dalla città, dove, al rientro dal lavoro, fa ciò che gli piace di più: suonare il suo amato basso senza che nessuno gli chieda di indossare le cuffie. Finalmente da solo! Una vera conquista.

"Un nuovo inizio in tre" chiude la serie podcast. Alessandro ha un suo rito mentre corre: ricordare esperienze bizzarre che gli sono capitate. Come la sera in cui Ilaria è arrivata a casa sua e della piccola Elena per restare e cominciare la nuova vita a tre. Un inizio davvero inaspettato...

Per ascoltare la serie, CLICCA QUI.