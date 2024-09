“Scaglie. Il podcast del Parmigiano Reggiano" alla scoperta della tradizione e di sapori autentici

Il Parmigiano Reggiano non è solo un semplice ingrediente della cucina italiana, ma è un'eccellenza di creatività e passione. Prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, e in alcune aree di Bologna e Mantova, è un simbolo del made in Italy riconosciuto in tutto il mondo. La sua storia affascinante che affonda le radici nel Medioevo, la sua lavorazione che segue metodi tradizionali tramandati di generazione in generazione, sono ora raccontati in "SCAGLIE. IL PODCAST DEL PARMIGIANO REGGIANO".