“Parliamo di Finanza comportamentale", un viaggio alla scoperta dei segreti per gestire al meglio risparmi e investimenti

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori. Ma quali sono i segreti per gestire al meglio gli investimenti senza commettere errori dovuti all'inesperienza? “Parliamo di Finanza comportamentale", la serie realizzata da Dr Podcast in collaborazione con BCC Risparmio&Previdenza nasce proprio per sfatare i falsi miti della cultura finanziaria diffusa nell’immaginario collettivo e per un approccio consapevole all'impiego dei risparmi.

Pur avendo una ricchezza patrimoniale media di ben 150.000 euro a testa, gli italiani sono il fanalino di coda in Europa in tema di educazione finanziaria. Perché? Gli errori comportamentali più comuni sono scegliere di tenere fermi i soldi sul conto corrente per la paura del domani od optare per il tasso variabile quando l’euribor è prossimo allo zero o ancora decidere di acquistare i titoli di Stato come fossero la panacea di tutti i mali. Ma non solo. Grazie ai preziosi consigli di due storyteller d'eccezione, la serie farà chiarezza su come raggiungere un equilibrio per scelte finanziarie consapevoli.

Un podcat con due protagonisti d'eccezione

Composta da dieci puntate, la serie in programma ogni lunedi, vede protagonisti due esperti del settore: Luca Ramponi, Vicedirettore Generale di BCC Risparmio&Previdenza, e Jonathan Figoli, esperto di Professione Finanza. Il podcast spiega in modo efficace e immediato come muoversi in ambito finanziario.



La mancata valutazione di variabili importanti per la gestione finanziaria, è uno degli errori comportamentali più gravi. Basti pensare a quanto siamo sotto-assicurati, ad esempio con polizze sui danni atmosferici, e a quanto sono poco diffuse le polizze LTC contro la non auto-suffficienza. E poi c’è l’effetto dunning kruger che dimostra come chi è incompetente su un tema ritiene bastino poche informazioni per diventare degli esperti. Dall'ultima indagine Consob (Febbraio 2023) emerge che il 41% degli italiani afferma di conoscere le caratteristiche dei bitcoin, ma solo il 30% quelle delle obbligazioni - strumento su cui la maggioranza degli investitori ha sicuramente investito.

Quando siamo noi stessi a fregarci: l'ancoraggio

L’ancoraggio è un condizionamento comportamentale che nasce da retaggi culturali e dalle idee alle quali ci “ancoriamo” per cercare rassicurazioni e conferme. Può indurre a fare scelte sbagliate negli investimenti, ma è anche dannoso nella gestione del denaro di tutti i giorni: basti pensare al concetto dei saldi e alla erronea convinzione di aver fatto un affare anche se abbiamo acquistato un bene di consumo a un prezzo di partenza molto elevato solo perché abbiamo usufruito di un ribasso del 60%.

Dal procrastinare al conformismo sociale

Fra gli altri temi delle dieci puntate alcuni dei più comuni errori comportamentali nella gestione del denaro, corredati dai consigli per ottimizzare la gestione del budget e andare oltre i condizionamenti emozionali. “Come SGR del Gruppo BCC Iccrea, BCC Risparmio&Previdenza è da sempre impegnata in iniziative di educazione finanziaria - commenta Luca Ramponi, Vice Direttore Generale di BCC Risparmio&Previdenza - È da qui che bisogna partire per inserire il tema della finanza comportamentale, che ci viene in aiuto per descrivere correttamente gli eventi e saperli interpretare. Siamo soddisfatti di aver realizzato, insieme a Jonathan Figoli di Professione Finanza, i diversi podcast per guidare gli ascoltatori nel mondo della finanza comportamentale, con l’obiettivo di sostenerli nello loro scelte di risparmio e investimento e supportarli nel superamento di eventuali errori comportamentali”.

Per ascoltare il Podcast, CLICCA QUI.