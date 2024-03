“Nat* con la camicia?” alla scoperta delle nuove generazioni di imprenditori

La serie in nove puntate, realizzata da Dr Podcast per Retail Hub, in favore di NextGen UNICEF Italia, racconta i giovani protagonisti delle aziende italiane

Guardano al futuro, strizzando l'occhio al passato senza dimenticare le loro radici. Sono i giovani imprenditori protagonisti di “Nat* con la camicia?”, la nuova serie realizzata da Dr Podcast per Retail Hub, in favore di NextGen UNICEF Italia.

Attraverso aneddoti e ricordi molto personali, gli ospiti del podcast si mettono a nudo raccontando la loro visione di futuro delle aziende di famiglia. Come tutti hanno i loro sogni nel cassetto, un supereroe preferito, soprannomi buffi, personaggi che li ispirano e una personalissima scala di valori, ma hanno in comune anche un’eredità e una responsabilità che hanno accolto con entusiasmo e grande voglia di fare e innovare.

Circa l’85-90% delle imprese italiane sono familiari e rappresentano una parte significativa del Pil italiano e del tessuto economico del nostro Paese. Giocano un ruolo fondamentale nell’economia, perché portano con sé una combinazione di tradizione, dinamismo imprenditoriale e continuità, ma anche innovazione grazie alle nuove generazioni, capaci di portare visione e nuove prospettive.

Un viaggio in nove puntate

Nella serie di nove puntate, Massimo Volpe (imprenditore visionario e co-founder di Retail Hub, la start up che va a caccia di innovazione) ed Elisabetta della Croce (Responsabile NextGen dell’UNICEF Italia, organizzazione internazionale che si occupa di promuovere e tutelare i diritti e il benessere dei bambini e degli adolescenti) incontrano i rappresentanti delle nuove generazioni di alcune tra le più note imprese italiane: Valentina Fontana, Ottavio Missoni, Arianna Casadei, Pasquale Junior Natuzzi, Erica Alessandri, Efisio Marras, Federica Coppola, Susanna Clementoni, Arrigo Cipriani, figure che stanno tracciando una nuova rotta nelle aziende di famiglia.

Protagonista della prima puntata è Valentina Fontana, CO-Ceo e Vicepresidente di Fontana Group, azienda fondata dal nonno nel 1956 e leader mondiale nella produzione di carrozzerie in alluminio per auto nel settore lusso, che ora guida insieme al padre, al fratello e allo zio. Lecchese, classe 1979, dopo un’infanzia felice trascorsa sul lago di Como, Valentina ha frequentato il liceo scientifico e si è laureata con lode all’Università Bocconi, per poi volare a Miami e occuparsi di real estate. Dal 2006 è nell’azienda di famiglia, dove ha iniziato un processo di ricambio generazionale, portando con sè i concetti di sostenibilità, diversity e welfare.

“UNICEF NextGen è una community di leader, imprenditori e manager under 45 che supportano la nostra organizzazione attraverso iniziative di raccolta fondi e comunicazione innovative e stimolanti. Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di Massimo Volpe, membro di questa community, di coinvolgerci nella realizzazione di questo podcast perché crediamo che solo dialogando con istituzioni ma anche singole famiglie e aziende sia possibile trovare nuovi stimoli e opportunità che ci permettano di promuovere un mondo sempre più a misura di bambino” ha commentato Paolo Rozera, Direttore Generale dell’UNICEF Italia.

"Noi di Retail Hub ci interfacciamo quotidianamente con le aziende, - ha affermato Massimo Volpe di Retail Hub - realtà come quelle raccontate in questa serie podcast sono esempi tangibili di quanto innovare non significhi dimenticare il passato ma valorizzarlo, abbracciando quelli che sono i nuovi modelli di business, i nuovi linguaggi del mercato e le esigenze di un consumatore che guarda avanti così come le aziende a cui si affidano. La mission di questo podcast è proprio offrire uno spaccato di “chi è” e “come lavora” la next generation: figure che si distinguono per la loro audacia nel perseguire l’eccellenza, la passione nel portare avanti la tradizione e la determinazione nel superare sfide con creatività e resilienza. E ci danno testimonianza del dinamismo e vitalità dell’imprenditoria italiana".

