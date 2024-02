"Impre, sei pronto?" per andare oltre i falsi miti dell'imprenditoria moderna

Come si sta evolvendo l'imprenditoria? Si è passati dalla visione accentratrice dell’Imprenditore Kamikaze alla nuova visione dell’Imprenditore Generativo, passando per lo Smart Working come equilibrio perfetto fra vita personale e professionale, solo per citare alcune delle fasi, che hanno caratterizzato il settore in questi anni. La serie podcast "Impre, sei pronto? Verso il nuovo rinascimento imprenditoriale" realizzata da Dr Podcast, racconta come è cambiata l'imprenditoria e in che direzione sta andando.

Tredici puntate per fare il punto

Nel corso delle tredici puntate, Paolo Borghetti, manager rivoluzionario, destruttura i comportamenti e i trend “sbagliati” degli ultimi decenni e lancia una vera call to action alla nuova generazione di imprenditori italiani: “Ho creato questo Podcast per lanciare un appello all’imprenditoria privata, l'unica tra la classe dirigente in grado di mettere la parola fine alla svendita del nostro Paese e del nostro know-how d’impresa alla finanza e ai fondi d'investimento. Un appello auna maggiore consapevolezza e vitalità per plasmare un nuovo tipo di imprenditore, affamato e creativo, con il coraggio di dissentire e pensare fuori dagli schemi”.

Ogni puntata affianca alla denuncia di comportamenti sbagliati e “disvalori”, la visione contrapposta dell’imprenditore “illuminato" e generativo, che fornisce le linee guida per la rinascita imprenditoriale.

Attraverso i vari episodi Borghetti porta in primo piano gli errori commessi dall'imprenditore "Kamikaze", un manager solo al comando della propria azienda, over 70, che non cede il testimone ai figli anche a costo di far morire la propria azienda; e altri temi di grande attualità, quali: “Il capitalismo è morto”; “Mio figlio è Maradona”; “L’imprenditore Kamikaze”; “Work Life Balla”; “L’imprenditore politico”; “Il benessere Killer”; “Quota rose o azzurre?”; “Lontano dai consulenti”; “Suicidarsi di fake reputation”; “Licenziare nuoce gravemente alla salute” e “Colloqui di lavoro con mercenari”.

L’obiettivo della serie, dall’approccio volutamente disruptive, è quello di "smascherare" i falsi miti della mentalità d’impresa contemporanea per favorire l’espressione di una nuova classe imprenditoriale di valore, sempre più consapevole.

