“È vero che? Miti e verità sulla cistite": come prevenire uno dei disturbi più fastidiosi

Dai diversi tipi di cistite fino all’importanza dei rimedi naturali e al ruolo dei rapporti sessuali come possibili cause di infiammazione alle vie urinarie: sono solo alcuni dei temi che sono approfonditi. In primo piano anche il ruolo chiave della prevenzione e il trattamento delle cistiti ricorrenti, per le quali è fondamentale individuare e neutralizzare le cause specifiche.