“A cena col celiaco”, quando la dieta non è una moda ma una necessità

La celiaca non è una moda, ma una patologia. Solo in Italia ne soffre 1 bambino su 60 (fonte Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica - SIGENP), mentre fra gli adulti i casi diagnosticati sono poco meno di 250mila, anche se quelli reali si stimano in circa 600 (fonte AIC - Associazione Italiana Celiachia, 2024). Il nostro Paese è tra quelli in cui questa malattia è più diffusa, ma non tutti ne conoscono sintomi ed effetti.

La miniserie podcast “A cena col celiaco”, realizzata da Dr Podcast in collaborazione con Céréal, nasce per promuovere un’informazione corretta su questo tema e per aiutare chi soffre di celiaca a vivere con minor frustrazione la dieta "gluten free", suggerendo anche qualche trucco per renderla più "saporita".

Ospiti d’eccezione del mondo "gluten free"

Il podcast, condotto da Diletta Begali, Youtuber e attrice emergente, offre un mix di informazione e intrattenimento con l'obiettivo di offrire un'esperienza di ascolto coinvolgente e allo stesso tempo istruttiva.

La serie ospita noti esperti e influencer specializzati nelle tematiche del mondo "gluten free", offrendo approfondimenti che spaziano dalla salute alla nutrizione, fino alla cucina e al viaggio. Gli ospiti racconteranno il loro vissuto quotidiano da celiaci, i loro piatti preferiti senza glutine e condividono consigli pratici.

Tra i protagonisti di questa mini serie non mancheranno una dietista dei celiaci (Marta Civettini), un'organizzatrice di viaggi (Catalin Varela) e uno chef (Marco Scaglione) per spiegare che vivere senza glutine non vuol dire vivere senza gusto.

“I temi legati alla celiachia sono affrontati troppo spesso con superficialità. Occorre fare chiarezza e, soprattutto, sfatare i falsi miti che associano questa condizione - spiega Chiara Agrusti, Responsabile Marketing di Céréal - Bastano pochi accorgimenti per trasformare la dieta celiaca in un menù sfizioso, con ingredienti super healthy e graditi al palato. In quest’ottica ci aiuta anche la riscoperta creativa di alcuni dei migliori ingredienti della tradizione mediterranea, dai cereali ai legumi”.

Per ascoltare il Podcast, CLICCA QUI.