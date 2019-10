A Bovisa-Dergano nasce la Repubblica del Design

Riqualificare, rivitalizzare e migliorare la qualità degli spazi pubblici: con questo intento nasce a Milano, la " Repubblica del Design " in zona Bovisa-Dergano-Lancetti , un evento che nasce in concomitanza con il Fuorisalone , ma che vuole essere la premessa per un lavoro di più ampio respiro sulla zona, attraverso il patto che il Comune ha siglato con l'associazione culturale Repubblica del Design.

"L'intervento si inserisce in un nuovo polo attrattivo della città, come dimostra anche la nuova centralità di Bovisa e Dergano durante la Design Week - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Questi quartieri storici di Milano hanno conservato la propria identità, ma negli ultimi tempi hanno conosciuto un grande fermento culturale e sociale legato alla presenza del Politecnico e all'insediamento di molte attività commerciali e di presidio per la zona. Ci sono ancora aree meno gradevoli e urbanisticamente irrisolte, come piazza Alfieri, che vogliamo rigenerare attraverso le nuove regole del PGT in un'ottica di Milano 2030. Nel frattempo progetti come la Repubblica del Design possono contribuire a migliorare la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico già a partire dai prossimi giorni".