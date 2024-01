Sondaggi 2023, per i lettori di Tgcom24 il fatto dell'anno è la morte di Silvio Berlusconi

Il fatto dell'anno - La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno, è stata votata come fatto dell'anno dal 32% dei lettori e ha superato l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la guerra a Gaza, che si trova alla seconda posizione con il 22% dei voti. Molto risalto anche alla cattura di Matteo Messina Denaro, sul podio con il 13%, e al delitto di Giulia Cecchettin (11%).

Il personaggio dell'anno - È il tennista altoatesino Jannik Sinner il personaggio dell'anno per i nostri lettori. Finalista alle Atp Finals di Torino, sconfitto solo in finale da Djokovic dopo 4 vittorie in altrettanti incontri (ha battuto lo stesso Djokovic nel girone), per lui è stato anche l'anno del primo Master 1000 conquistato in carriera (a Toronto, in Canada). Ha chiuso la stagione alla posizione numero 4 della classifica Atp (ha eguagliato Adriano Panatta), ma soprattutto ha regalato la Coppa Davis all'Italia dopo 47 anni. Successo impreziosito dall'essere riuscito a battere due volte in due giorni Djokovic (Serbia eliminata in semifinale). In finale, ha regalato agli azzurri il punto decisivo battendo l'australiano Alex de Minaur e chiedendo con uno storico 6-0 il secondo e ultimo set.

Sinner è stato votato dal 58% dei lettori, superando Paola Cortellesi (19%), che nel 2023 ha riempito le sale italiane con il suo film "C'è ancora domani", e Re Carlo III (6%), che quest'anno è stato incoronato re. Quarto posto per il discusso generale Roberto Vannacci (5%), seguito da Luciano Spalletti (4%), diventato quest'anno ct della Nazionale, dalla cantante Taylor Swift (4%), per il Time persona del 2023, e da Pecco Bagnaia (4%), che ha vinto il suo secondo titolo iridato nella MotoGP con la sua super e italianissima Ducati.

La parola dell'anno - Chapt/GPT - Intelligenza artificiale è stata scelta come parola dell'anno dal 34% dei lettori di Tgcom24. Di recente, il quotidiano New York Times, ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft per violazione del copyright, poiché le due società tecnologiche hanno sfruttato i suoi contenuti senza permesso per creare i loro prodotti di intelligenza artificiale e allenare sia il chatbot ChatGPT di OpenAI che Copilot di Microsoft. Argento con il 20% dei voti a patriarcato, una parola molto utilizzata dopo il delitto di Giulia Cecchettin dalla sorella della giovane, Elena. Bronzo a granchio blu (15%), dibattutissimo nell'estate 2023. Maranza, salario minimo e Coppa Davis ottengono il 5% dei voti, Mes il 4%, mentre borseggiatrici, Ponte sullo Stretto e Armocromia si fermano al 3%. Premierato chiude la classifica con l'1%.