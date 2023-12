2023, da Berlusconi a Vialli: i personaggi famosi che ci hanno lasciato

6 GENNAIO, LUCA VIALLI - L'ex calciatore (Cremonese, Samp, Juve e Chelsea) e allenatore ci ha lasciato a 58 anni, stroncato da un cancro al pancreas.

16 GENNAIO, GINA LOLLOBRIGIDA - L'attrice icona del cinema italiano è morta a 96 anni. Diretta dai maggiori registi, in carriera 1 Golden Globe e 7 David di Donatello.

8 FEBBRAIO, ELENA FANCHINI - La sciatrice - capace di vincere nel 2005 un argento ai Campionati mondiali - è scomparsa a 37 anni a causa di un tumore.

24 FEBBRAIO, MAURIZIO COSTANZO - Il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che ha segnato la storia della televisione italiana, ci ha lasciato a 84 anni.

26 FEBBRAIO, CURZIO MALTESE - Il giornalista per anni firma di Repubblica è morto a 63 anni a Roma. Fu anche europarlamentare dal 2014 al 2019.

26 MARZO, IVANO MARESCOTTI - L'attore romagnolo, attivo al cinema e in televisione, è scomparso a 77 anni. Fu anche drammaturgo e regista teatrale.

27 MARZO, GIANNI MINÀ - Il giornalista italiano che raccontò la storia e i suoi grandi protagonisti a livello mondiale è morto a 84 anni.

12 GIUGNO, SILVIO BERLUSCONI - L'imprenditore e politico, fondatore di Mediaset e 4 volte presidente del Consiglio dei Ministri, è scomparso a 86 anni.

12 GIUGNO, FRANCESCO NUTI - Ci ha lasciato a 68 anni l'attore e regista toscano vincitore di un David di Donatello e autore di svariati film culto.

13 GIUGNO, FLAVIA FRANZONI - La docente, già moglie dell'ex premier Romano Prodi, è morta a 76 anni durante un'escursione.

6 LUGLIO, ARNALDO FORLANI - L'ex politico, già presidente del Consiglio dei ministri e figura di spicco della Democrazia Cristiana, è scomparso a 97 anni.

19 LUGLIO, ANDREA PURGATORI - Il giornalista d'inchiesta che ha lavorato sui grandi misteri d'Italia, tra cui la strage di Ustica, è morto a Roma.

10 AGOSTO, MICHELA MURGIA - La scrittrice sarda si è spenta a 51 anni. Tra le sue opere più note "Accabadora", "Tre ciotole" e "Istruzioni per diventare fascisti".

14 AGOSTO, FRANCESCO ALBERONI - Il sociologo, noto per i suoi studi sui processi amorosi e autore del best seller "Innamoramento e amore", è scomparso a 93 anni.

19 AGOSTO, CARLO MAZZONE - L'allenatore che lanciò Totti è morto a 86 anni. Ex Roma e Brescia, ma non solo: per lui 792 panchine in Serie A, un record.

22 AGOSTO, TOTO CUTUGNO - Si è spento a 80 anni il cantautore autore di grandissimi successi: 15 volte a Sanremo, vinse il Festival nel 1980.

6 SETTEMBRE, GIULIANO MONTALDO - Il regista che aveva diretto "Sacco e Vanzetti" è scomparso a 93 anni. Nel 2007 vinse il David di Donatello alla carriera.

9 SETTEMBRE, DOMENICO DE MASI - Il sociologo è morto a 85 anni. Le sue ricerche erano focalizzate su lavoro e società post-industriale.

19 SETTEMBRE, GIANNI VATTIMO - Il filosofo torinese teorizzatore del "pensiero debole" si è spento a 87 anni. Fu anche europarlamentare.

22 SETTEMBRE, GIORGIO NAPOLITANO - L'ex Capo dello Stato, cresciuto nel Pci e primo nella storia repubblicana a essere rieletto, è scomparso a 98 anni.

25 SETTEMBRE, MATTEO MESSINA DENARO - Il boss stragista di Cosa Nostra è morto a 61 anni. Era stato arrestato il 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza.

9 OTTOBRE, ETTORE MO - Il giornalista, storico corrispondente di guerra del Corriere della Sera, si è spento a 91 anni.

21 OTTOBRE, STAINO - Il noto vignettista, papà di "Bobo" ed ex direttore dell'Unità, è scomparso a 83 anni.

19 NOVEMBRE, ANNA KANAKIS - L'attrice è morta a 61 anni; nel 1977 fu eletta Miss Italia.