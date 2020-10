“Volevo creare qualcosa di dirompente, qualcosa che potesse essere in sintonia con i nostri ultimi cambiamenti interiori. Per me questo significava sognare un mondo nuovo. Un mondo fatto di colori sgargianti e creature fantastiche, in cui tutti possiamo coesistere in pace."

Donatella Versace

In passerella un tripudio di rouches, stampe marine e capi sartoriali che svelano sapientemente il corpo, grazie a dettagli preziosi e reggiseni a vista.

Al centro di questa collezione c'è un'attitudine di forza, per guardare al futuro con ottimismo e speranza.

Jo Squillo: Versace, la collezione per l'estate 2021 Ufficio stampa 1 di 79 Ufficio stampa 2 di 79 Ufficio stampa 3 di 79 Ufficio stampa 4 di 79 Ufficio stampa 5 di 79 Ufficio stampa 6 di 79 Ufficio stampa 7 di 79 Ufficio stampa 79 di 79 Ufficio stampa 79 di 79 Ufficio stampa 10 di 79 Ufficio stampa 11 di 79 Ufficio stampa 12 di 79 Ufficio stampa 13 di 79 Ufficio stampa 14 di 79 Ufficio stampa 15 di 79 Ufficio stampa 16 di 79 Ufficio stampa 17 di 79 Ufficio stampa 18 di 79 Ufficio stampa 19 di 79 Ufficio stampa 20 di 79 Ufficio stampa 21 di 79 Ufficio stampa 22 di 79 Ufficio stampa 23 di 79 Ufficio stampa 24 di 79 Ufficio stampa 25 di 79 Ufficio stampa 26 di 79 Ufficio stampa 27 di 79 Ufficio stampa 28 di 79 Ufficio stampa 29 di 79 Ufficio stampa 30 di 79 Ufficio stampa 31 di 79 Ufficio stampa 32 di 79 Ufficio stampa 33 di 79 Ufficio stampa 34 di 79 Ufficio stampa 35 di 79 Ufficio stampa 36 di 79 Ufficio stampa 37 di 79 Ufficio stampa 38 di 79 Ufficio stampa 39 di 79 Ufficio stampa 40 di 79 Ufficio stampa 41 di 79 Ufficio stampa 42 di 79 Ufficio stampa 43 di 79 Ufficio stampa 44 di 79 Ufficio stampa 45 di 79 Ufficio stampa 46 di 79 Ufficio stampa 47 di 79 Ufficio stampa 48 di 79 Ufficio stampa 49 di 79 Ufficio stampa 50 di 79 Ufficio stampa 51 di 79 Ufficio stampa 52 di 79 Ufficio stampa 53 di 79 Ufficio stampa 54 di 79 Ufficio stampa 55 di 79 Ufficio stampa 56 di 79 Ufficio stampa 57 di 79 Ufficio stampa 58 di 79 Ufficio stampa 59 di 79 Ufficio stampa 60 di 79 Ufficio stampa 61 di 79 Ufficio stampa 62 di 79 Ufficio stampa 63 di 79 Ufficio stampa 64 di 79 Ufficio stampa 65 di 79 Ufficio stampa 66 di 79 Ufficio stampa 67 di 79 Ufficio stampa 68 di 79 Ufficio stampa 69 di 79 Ufficio stampa 70 di 79 Ufficio stampa 71 di 79 Ufficio stampa 72 di 79 Ufficio stampa 73 di 79 Ufficio stampa 74 di 79 Ufficio stampa 75 di 79 Ufficio stampa 76 di 79 Ufficio stampa 77 di 79 Ufficio stampa 78 di 79 Ufficio stampa 79 di 79 leggi dopo slideshow ingrandisci