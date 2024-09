Jo Squillo: Twinset, la collezione Spring/Summer 2025

Ma i vestiti che la compongono dicono molto di più. Dicono, ad esempio, che sono parte di un progetto concreto del vestire che nasce da esperienza, competenza e savoir faire, caratteristiche di un marchio che grazie alle conoscenze dei materiali ha applicato la tecnologia agli strumenti tradizionali e li ha resi adatti a ottenere un prodotto che trasforma la tradizione in un autentico esempio dell'innovazione. Con la sua capacità di "fare maglia" Made in Italy, Twinset lega la qualità al prezzo ritornando a quel concetto di "moda democratica" insista nel significato stesso di prêt-à-porter, espressione della moda che unisce l'estetica del design all'etica della produzione industriale e costruisce un rapporto equo con il costo.

Nascono così le lavorazioni che, per la collezione Spring/Summer 2025, trasformano la maglieria in una elaborazione sottile di lavorazioni in pizzo. Ed è proprio il pizzo il primo aspetto della leggerezza che caratterizza la collezione e che si declina nel suo significato di trasparenza sulle petite robe noir che dialogano con le minigonne e i micro-top il cui aspetto richiama le tecniche di lavorazione manuale. Così come leggerezza esprimono i capi in maglia con le stampe disegnate a mano dagli esperti maestri di Como. Trasformista e coerente, quando lascia la maglieria la leggerezza si declina anche in abiti crêpon di seta con stampe manuali o a tinta unita, prima di diventare aerea sulle balze in pizzo di abiti corti e fluttuanti che regalano il sensuale movimento scomposto dall'irregolarità. Ma è ancora la leggerezza che si trasforma in semplicità quando riesce a creare una giacca in tessuto che si dota di una cappa sovrapposta e va a completare gli shorts con la cintura gioiello ricamata con perline. E infine, la stessa leggerezza racconta la femminilità. Abiti lunghi in viscosa mettono in evidenza i loro colori forti per scivolare lungo il corpo sfiorandone le forme e le linee e a dar vita a un movimento che parte dallo sviluppo di un taglio sartoriale preciso.

Il risultato è una collezione pensata per vestire la contemporaneità senza mistificazione e senza confondere la moda con il lusso. Ma anche senza concettualismi e con un'estetica non aggressiva che esprime una bellezza naturale, possibile, non urlata. Una bellezza che racconta il sogno realizzabile, che crea empatia, non frappone distanze e non costruisce barriere ma si propone come la rappresentazione di un'aspirazione realizzabile. Ecco perché la collezione Spring/Summer 2025 di Twinset è composta da abiti che vestono la quotidianità di donne sempre più protagoniste di una vita reale e che esprimono quella femminilità preziosa e autentica che, ancora una volta, la leggerezza rende di una sorprendente e affascinante estetica non artefatta.