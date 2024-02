12 febbraio 2024 08:00

Jo Squillo: Tommy Hilfiger, la collezione Fall/Winter 2024

La collezione Fall-Winter ‘24 è nata come una lettera d'amore a New York: Tommy Hilfiger ha racchiuso una vita di ricordi in un perfetto 'New York Moment'.

Gli ospiti VIP Sofia Richie Grainge, Damson Idris, Sonam Kapoor, Junho Lee e Nicole Warne hanno preso posto nel front row, mentre Jon Batiste si è esibito nel finale.