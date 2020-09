Jo Squillo: Tod's, la collezione per l'estate 2021 Ufficio stampa 1 di 41 Ufficio stampa 2 di 41 Ufficio stampa 3 di 41 Ufficio stampa 4 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 Ufficio stampa 10 di 41 Ufficio stampa 11 di 41 Ufficio stampa 12 di 41 Ufficio stampa 13 di 41 Ufficio stampa 14 di 41 Ufficio stampa 15 di 41 Ufficio stampa 16 di 41 Ufficio stampa 17 di 41 Ufficio stampa 18 di 41 Ufficio stampa 19 di 41 Ufficio stampa 20 di 41 Ufficio stampa 21 di 41 Ufficio stampa 22 di 41 Ufficio stampa 23 di 41 Ufficio stampa 24 di 41 Ufficio stampa 25 di 41 Ufficio stampa 26 di 41 Ufficio stampa 27 di 41 Ufficio stampa 28 di 41 Ufficio stampa 29 di 41 Ufficio stampa 30 di 41 Ufficio stampa 31 di 41 Ufficio stampa 32 di 41 Ufficio stampa 33 di 41 Ufficio stampa 34 di 41 Ufficio stampa 35 di 41 Ufficio stampa 36 di 41 Ufficio stampa 37 di 41 Ufficio stampa 38 di 41 Ufficio stampa 39 di 41 Ufficio stampa 40 di 41 Ufficio stampa 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

E come in una canzone ogni strumento, da solo, è nudo e crudo, così lo spirito della riduzione all'essenziale, il gusto dell'elegantemente non finito danno carattere ai pezzi, il feeling della vita vissuta. A capo di T Factory, il Direttore Creativo Walter Chiapponi lavora sul lifestyle Tod's, proponendo una lettura insieme eccentrica e spontanea, sempre personale e decisamente made by humans. Mentre il guardaroba si compone di capi archetipi, gli accessori fanno esplodere il saper fare Tod's, l'eccellenza delle lavorazioni in un moltiplicarsi di dettagli ed elementi realizzati a mano. Per lei, le sahariane di crosta lavata o canvas, gli spolverini liquidi, i blouson di pelle patchwork e poi i pantaloni con le pince e le lunghe camicie sono i capi perbene di un viaggio estivo.