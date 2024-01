Jo Squillo: Tod's, la collezione uomo Autunno/Inverno 2024-25

In questa collezione, Tod’s presenta il progetto PASHMY: un lavoro di ricerca delle materie più pregiate e di tecniche dell’esperienza artigianale delle aziende rappresentative della qualità italiana. Il progetto Pashmy esprime quanto di meglio si possa realizzare nel mondo in fatto di materiali esclusivi, che sono l’espressione più alta della tradizione artigianale del marchio Tod’s.

Lo scarponcino W.G., prodotto iconico, è interpretato ispirandosi al mondo “aviator”, con fodera in montone e tomaia in suede. Il boot si declina anche in una nuova versione che riprende il mondo del dopo sci, in montone bordato in pelle.

Il Bubble Gommino è proposto a pelo lungo, in prezioso coccodrillo o nella nuova pelle effetto cashmere, riprendendo così le texture dell’abbigliamento. Ampia anche la gamma degli spazzolati declinati nei toni naturali.

Le nuove urban sneakers riprendono tutti i codici della selleria, dell’artigianalità e dei materiali di grande pregio, dando a questo progetto una connotazione urbana molto precisa, che sposa il design sportivo con l’utilizzo di materiali particolarmente esclusivi.

La collezione di borse da uomo mette in evidenza l’ormai iconica Di Bag in molte varianti: in montone o in pelle martellata, realizzata anche nella versione business, sia nei toni della vacchetta sia nel formale nero.