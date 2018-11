Jo Squillo: Todʼs, la collezione per lʼestate 2019

Pelli elaborate dalla continua sperimentazione raccontano una storia di bellezza ed eleganza italiana,muovendosi tra maschile femminile e tra i codici del marchio, all’interno di un lifestyle allegro e moderno.

Un guardaroba ricercato, per sentirsi speciali nei weekend e nelle veloci giornate di lavoro, movendosi con stile in ogni luogo. Pelli pregiate tagliate da impareggiabili artigiani arrivano ad essere lavorate all’uncinetto, in un laboratorio di creatività che elabora l’eleganza della leggerezza. Quasi impalpabile, la pelle del Trench Xtra Light si sagoma sul corpo, i tailleur pantalone in nappa e in camoscio sono fluidi come i loro colori. Bande laterali bicolore su pantaloni sartorial-street, cuciture selleria in filo cerato e l’eccezionale impuntura ad uncinetto su doppiopetto, bomber e trench di lusso materico. L’unione perfetta di tradizione e innovazione.

La pelle raggiunge la sua massima espressione artigianale quando sublima l’idea delle iconiche frange trasformandole in piume vaporose, che volano su trench couture, mocassini, sandali e gommino.

L’uomo che accompagna la donna Tod’s ne condivide lo stile di vita, la passione per il bello e la creatività. Un uomo abituato a lavorare e a viaggiare, che si muove con bagagli leggeri, indossando capi da mixare tra loro per affrontare tutte le ore della giornata e dei weekend. La super qualità delle materie usate e la perfezione dei dettagli lo rende riconoscibile a chi ne condivide gusti e stile, individuandone i segni comuni, che diventano un vero e proprio codice.

Un dialogo che riunisce maschile e femminile, un italianità bellissima e internazionale, conosciuta nel mondo come Italian style.