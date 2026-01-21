Jo Squillo: Tod’s, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

La collezione viene presentata con il video The Italian Touch, ambientato nello scenario iconico di Villa Necchi Campiglio a Milano. Qui, un gruppo di amici si ritrova attorno a una tavola, dando vita a momenti di condivisione e convivialità che raccontano l’essenza dell’arte del vivere italiano. Un’atmosfera intima e sincera, in cui il lusso è qualità della vita, relazioni e tempo condiviso. I protagonisti del film non sono modelli ma persone reali, scelte per ciò che rappresentano e non per ciò che interpretano. Una storia di vita vera e di autenticità che segna un ritorno a un’idea di normalità e spontaneità, valori oggi più che mai centrali.