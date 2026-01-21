Jo Squillo: Tod’s, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La collezione nasce da una visione che da sempre guida il brand: celebrare la grande qualità e la tradizione artigianale del Made in Italy.
Protagonista assoluto, il Winter Gommino è espressione di competenze, gesti sapienti e tempo dedicato alle cose fatte bene. L’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali che lo contraddistinguono danno vita a una vera e propria narrazione di eccellenza.
Le proporzioni e la suola segnano un ritorno alle origini, provando come questo prodotto sia capace di attraversare mode e tendenze, mantenendo intatta la propria identità e la propria contemporaneità.
Le versioni in crosta si arricchiscono di un interno in cashmere o shearling, rendendo questo prodotto un compagno ideale per i freddi inverni in montagna, mentre la variante in pregiata pelle anticata ne esalta la versatilità in contesti urbani.
Emblema del Lifestyle Italiano, il Winter Gommino abbraccia un’idea di lusso sussurrato che privilegia qualità e buon gusto.
La pelle, materia prima identitaria di Tod’s, diventa il filo conduttore dell’intera proposta.
Il cuore della collezione ready-to-wear è il progetto Pashmy, pellame che rappresenta la massima espressione della ricerca e selezione dei materiali da parte di Tod’s. Il nome stesso è un omaggio alla pashmina, di cui richiama la straordinaria morbidezza e leggerezza. Questo materiale esclusivo veste ii grandi classici del guardaroba come la Coach Jacket, in toni caldi e sofisticati, e la Castello Jacket, interpretazione elegante del blazer con tasche applicate.
L’eccellenza di ogni pezzo è certificata dalla firma di un artigiano specializzato.
La Red Dot, sneaker urbana che coniuga la più alta sapienza artigianale con l’innovazione tecnologica, si contraddistingue per un punto rosso sul tallone, nuovo segno distintivo di appartenenza al mondo Tod’s. Pensata per un uomo che vive senza confini tra lavoro e tempo libero, si distingue per la qualità dei materiali, la struttura flessibile, l’allacciatura elastica e la suola extralight.
La collezione viene presentata con il video The Italian Touch, ambientato nello scenario iconico di Villa Necchi Campiglio a Milano. Qui, un gruppo di amici si ritrova attorno a una tavola, dando vita a momenti di condivisione e convivialità che raccontano l’essenza dell’arte del vivere italiano. Un’atmosfera intima e sincera, in cui il lusso è qualità della vita, relazioni e tempo condiviso. I protagonisti del film non sono modelli ma persone reali, scelte per ciò che rappresentano e non per ciò che interpretano. Una storia di vita vera e di autenticità che segna un ritorno a un’idea di normalità e spontaneità, valori oggi più che mai centrali.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa