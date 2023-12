Jo Squillo: Stella McCartney presenta una collaborazione limited edition con Sorayama

Una capsule unisex in edizione limitata per la Primavera-Estate 2024, che fonde codici condivisi di desiderio, design e tecnologia.

Stella McCartney + Sorayama, segna la seconda collaborazione tra i due amici di lunga data, che utilizzano la moda e l'arte per comunicare messaggi di sostenibilità e potente sensualità a una generazione emergente.

Lanciato con una campagna che vede protagonista la forza creativa di nuova generazione Iris Law, Stella McCartney + Sorayama unisce moda consapevole e futurismo cromatico. Stella conosce Iris da quando è nata ed è diventata parte della comunità globale di promotori del cambiamento del marchio.

La capsule Stella McCartney + Sorayama presenta una serie di opere dell'artista giapponese, tra cui fragole argentate, slogan "Platinum Dream" e i suoi caratteristici Sexy Robots.

“Mi sono imbattuta nel lavoro di Sorayama alla fine degli anni ’90, quando vivevo a Parigi, e sono rimasta assolutamente incantata dalla sua sensualità sfacciata e dalla qualità aerografata. L'ho incontrato in Giappone; siamo amici e da allora colleziono le sue opere. Mi fa ridere e spero che questa capsule comunichi la giocosità e l'ammirazione reciproca che abbiamo tra di noi. –Stella McCartney

"Non so molto di moda, ma so che Stella ha messo il suo cuore e la sua anima nel marchio e lo ha costruito con straordinaria passione e determinazione. Prendiamoci cura di noi stessi e continuiamo a creare. Ti amo ❤️!" –Hajime Sorayama