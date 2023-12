Jo Squillo: Stella McCartney lancia "Stellabration" al Selfridges Corner Shop

Al "The Corner Shop" sarà disponibile una capsule di capi Stella McCartney, uniti da iconici dettagli stellari e materiali sostenibili, che spaziano dal prêt-à-porter a Stella McCartney Kids per arrivare agli accessori.

Stellabration presenta anche una prima collezione mondiale di borse e calzature co-create con Veuve Clicquot, utilizzando sottoprodotti dell'uva provenienti dal raccolto della Maison di Champagne e sughero riciclato. Questi pezzi pionieristici possono essere preordinati esclusivamente da Selfridges.

Saranno inoltre disponibili giacche personalizzate Veuve Clicquot in edizione limitata con messaggi Stellabration.

La maggior parte dei materiali utilizzati nella costruzione di Stellabration e nelle sue decorazioni sono riciclati, riciclabili o biodegradabili, per mettere in luce l'importanza di ridurre al minimo i rifiuti durante le festività natalizie.

Ogni stagione festiva, Selfridges riutilizza articoli degli anni precedenti per le sue vetrine e per gli espositori dei negozi, come neve artificiale e palle da discoteca. Nello Showtime di quest'anno, gli oggetti di scena delle finestre di Natale, a cui è stata data una seconda vita, includono una luna gigante, ridipinta dalla produttrice di oggetti di scena Matilda Greenwood, e l'auto d'oro di Babbo Natale che è stata riproposta dopo essere stata utilizzata come auto di Barbie durante l'acquisizione del Corner Shop a luglio.

Stellabration di Stella McCartney al Selfridges Corner Shop di Londra è aperta al pubblico dall’11 al 28 dicembre. Scopri di più su selfridges.com.