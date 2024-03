Jo Squillo: Stella McCartney, la campagna Estate 2024 con Cara Delevingne

Scattata nell'impianto di riciclaggio di Veolia nel sud di Londra, la campagna mette in risalto la bellezza che si può trovare nei rifiuti, le speranze per un futuro più circolare e le soluzioni sostenibili avanzate da Stella.

Il numero di capi di abbigliamento prodotti ogni anno è raddoppiato dal 2000 e ha superato i 100 miliardi per la prima volta nel 2014, trainato dall’industria del fast fashion. Ogni anno vengono creati 92 milioni di tonnellate di rifiuti di abbigliamento: ogni secondo un camion pieno finisce in discarica o negli inceneritori. Sebbene oltre il 90% dei rifiuti di abbigliamento nelle discariche possano essere riutilizzati o riciclati, meno dell’1% di questi materiali viene riutilizzato per creare indumenti. L’industria tessile, invece, consuma ogni anno 98 milioni di tonnellate di risorse non rinnovabili per produrre nuovi capi.

Stella McCartney innova costantemente i modi per ridurre gli sprechi, utilizzando esclusivamente cashmere riciclato dal 2016 e nylon rigenerato e riciclabile Econyl® dal 2017, contribuendo a evitare che oltre 10 tonnellate di materiali finiscano nelle discariche. Ispirando la simbiosi industriale, il marchio utilizza gli scarti di mele e gli scarti dell'uva provenienti dai sottoprodotti del raccolto di Veuve Clicquot per creare alternative vegane alla pelle.

Sta inoltre esplorando dei programmi di ritiro tessile che verrebbero gestiti attraverso i flagship store di Stella McCartney e ha lanciato un parka utilizzando la tecnologia BioPure™️, abbinando il riciclaggio biologico basato su enzimi con l’intelligenza artificiale per creare un poliestere riciclato e riciclabile. Questa innovazione è di Protein Evolution, che Stella sostiene attraverso il fondo di investimento sostenibile da lei co-fondato, SOS Fund. Stella McCartney integra anche materiali riciclati nella sua catena di fornitura, compresi i manici e le fodere dell'iconica borsa Falabella, nonché i tessuti deadstock di NONA Source, presenti nella collezione Estate 2024.

Una modifica eclettica e senza età, la collezione Estate 2024 confonde i confini tra generi e generazioni, reinterpretando pezzi senza tempo dall'archivio di Stella così come quelli che ha preso in prestito dai suoi genitori, e che le sue figlie ora prendono in prestito da lei. La collezione si basa su texture, proporzioni e decorazioni. I capi sartoriali di Savile Row, il denim in cotone organico e gli abiti da giorno sono fortemente presenti, insieme alle nuove edizioni innovative dell'iconica borsa tote Falabella; l’originale “it” bag vegana, che celebra il suo quindicesimo anniversario nel 2024.

Cara Delevingne è stata selezionata da Stella per le sue credenziali eco-attiviste. È amministratore fiduciaria di EcoResolution e fondatrice di Initiative Earth, un ente di beneficenza che sostiene l'ambiente, dal ripristino dell'ecosistema alle risorse educative. A Delevingne si uniscono attivisti ambientali, narratori e fondatrici Arizona Muse e Alice Aedy.

La campagna è stata scattata in un impianto di riciclaggio di Veolia, evidenziando il potenziale illimitato dell'economia circolare - con il vicepresidente esecutivo senior dell'organizzazione per il Nord Europa, Gavin Graveson, seduto nel comitato consultivo del Circular Fashion Innovation Network (CFIN).

La collezione Estate 2024 è disponibile nelle boutique Stella McCartney worldwide, su stellamccartney.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.