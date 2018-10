Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione per lʼestate 2019

Parole d'ordine: forza e morbidezza. Con uno stile audace e femminile, la collezione Estate 2019 riflette la comodità della donna Stella McCartney. Una gamma di colori al neon e tinte pastello, dal giallo limone fluo al verde menta di Stella, arricchiti da schizzi di kaki chiaro, tonalità nude e blue dream. La scelta di queste tonalità fresche e cariche preannuncia l'arrivo dell'estate. Tute ispirate allo swimwear in neoprene avvolgono il corpo come una seconda pelle e lo ricoprono con motivi floreali che ricordano le carte da parati. La silhouette è al tempo stesso atletica e raffinata. Il blazer boyfriend in lino leggero e viscosa sostenibile viene indossato su una t-shirt tie-dye in cotone biologico, portando così una ventata di novità nella sartoria estiva. Il pizzo lavorato a maglia diventa il protagonista assoluto nelle tonalità arancione e foglia di tè brillante.

Il denim organico viene proposto sotto forma di tuta e i pantaloni a palazzo rifiniti con un motivo tie-dye grafico nella colorazione blu oceano. I capi in maglia melange sono comodi e ampi, con tagli e orli a vivo che assicurano la massima vestibilità. I filati lavorati a mano, i bottoni oversize e gli inserti ricamati con rigatura diagonale contribuiscono a esaltare la comodità dei capi.

Il maschile incontra il femminile, con pantaloni cargo presi in prestito dal guardaroba di lui. Una maglia da calcio in tessuto sottilissimo ricade morbidamente, mentre una camicetta strutturata viene arricchita da una cintura per valorizzare la silhouette. Infine, una tuta impermeabile in nylon riciclato ECONYL® viene proposta nella tonalità celeste.

Gli abiti impalpabili con morbide pieghe e orli corti sembrano eterei e donano una sensualità naturale, mentre gli abiti sottoveste possono essere allungati e personalizzati. Un abito lurex scintillante in viscosa sostenibile viene reinterpretato in chiave moderna con arricciature elasticizzate e maniche ampie.

Le scarpe completano la collezione prêt-à-porter e sono proposte nelle tonalità pastello e nude. Le ballerine sono realizzate con tessuti non strutturati, con arricciatura a cravatta e punte ben definite. I sandali T-bar si scorgono a malapena, mentre i sandali rasoterra ondulati con cordino richiamano i dettagli dei vestiti. Le sneaker Eclypse vengono riproposte nella tonalità arancione.

Nella collezione uomo, la palette, l'effetto tie-dye e gli elementi sartoriali rappresentano una costante, seppur con qualche lieve differenza. I pantaloni e gli short con coulisse sono ricoperti da motivi floreali, mentre, in vista dell'estate, le giacche e i trench si alleggeriscono e vengono realizzati in twill di cotone tecnico particolarmente arioso.

Le borse rispecchiano la comodità dell'intera collezione nella versione in tela e comoda Eco Alter-Nappa. Le borse cluster impreziosite dal monogramma diStella sono perfette per ogni situazione e sono disponibili nella taglia mini e maxi, mentre le museum tote con chiusura a cordino sono rinforzate con cinghie cucite con punto sella. Infine, per quanto riguarda i gioielli, Stella propone charm divertenti a forma di nota musicale, cuore, stella e foglia di cannabis. La linea di occhiali da sole Turbo-wrap è arricchita con l'aggiunta di modelli dai tipici colori sportivi.