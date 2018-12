Dal 1913 Prada è sinonimo di stile avanguardista. Il suo universo intellettuale unisce concetto, struttura e immagine, attraverso codici che oltrepassano le tendenze.

Per la Primavera – Estate 2019, Miuccia Prada porta in passerella una collezione che fa rivivere i classici del guardaroba da ragazza “perbene”, come cappotti, maglioncini e borse rigide, e li trasforma in chiave assolutamente contemporanea. E' uno scontro tra spirito conservatore e libertà estrema, quella di stravolgere un classico, rendendolo assolutamente irresistibile.

E così, ecco tagli a trapezio, gambaletti velati a vista e l'immancabile cerchietto a delineare una Twiggy moderna e assolutamente cool.