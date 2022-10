Jo Squillo: Philosophy di Lorenzo Serafini

Bianco e nero. Un’enigmatica tensione emotiva vibra attraverso la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini per la stagione Primavera/Estate 2023. Evocando le immagini eteree di Paolo Roversi, in bilico tra innocenza e malizia, romanticismo e seduzione, nasce una nuova femminilità: a tratti essenziale e concisa, a tratti più morbida e delicata.

L’atmosfera è sospesa, misteriosa, ma sempre infusa di quella leggerezza che da sempre caratterizza il brand.

In un gioco di contrasti, una ri-edizione di una stampa Toile de Jouy d’archivio della stagione Primavera/Estate 2016 proposta su materiali inediti, tra cui caucciù e power mesh, ma anche trafori a laser che creano lievi grafiche floreali, broccati e pizzi si mescolano a dettagli cut-out che disegnano linee grafiche e silhouette nette.

Materiali stretch sono drappeggiati per creare modelli che avvolgono il corpo donando un effetto dinamico ai capi. Costruzioni sartoriali e proposte più fluide esaltano la silhouette femminile.

Da una collaborazione con Swarovski nascono abiti in tulle drappeggiati in delicate tonalità di rosa cipria e grigio-azzurro arricchiti con cristalli che brillano di riflessi di luce.