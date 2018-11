Jo Squillo: Philosophy di Lorenzo Serafini

Uno spirito libero, una sensualità nomade fieramente femminile e un’anima romantica ma determinata. Ecco la donna Primavera-Estate 2019 di Philosophy di Lorenzo Serafini.

È un viaggio attraverso il deserto caldo e arido che trasforma la donna in un oasi di assoluta sensualità. Una collezione contemporanea che si articola in tannti pezzi chiave: trench ultra light con stampa pitone all-over, pantaloncini, camice con pettorine da smoking, pantaloni over e piccoli top arricchiti con voilant.

Il finale della sfilata vede una serie di pantaloni in denim chiaro costellati da paillettes argento abbinati a delle T-shirt bianche personalizzate.

Non è un miraggio: la donna Philosophy è passionale e libera.