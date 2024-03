Jo Squillo: Philipp Plein, la collezione Fall/Winter 2024-25

In uno scenario architettonico incredibile, la Sfilata e la Collezione FW24 è un tripudio di energia, sensualità e sex appeal.

La Collezione si concentra sul Daytime Chic, intrecciando una tavolozza di colori neutri con accenti di blu e verde per elevare l'eleganza diurna. Con la sua tavolozza di colori rilassanti combinata con maglieria accogliente e capi sartoriali intelligenti, i capi da giorno della collezione trasudano raffinatezza e disinvoltura.

La stagione, si trasforma con gli abiti da sera, un inno al glamour iconico di Plein. Lussuosi cristalli aggiunti ad abiti da sera e alle giacche, creano uno straordinario contrasto con eleganti abiti neri e silhouette sensuali, abbracciando la vera essenza del marchio.

Questa stagione vede una straordinaria fusione di motivi monogramma, accenti denim, dettagli che simboleggiano la logomania e cristalli lussuosi.

Philipp Plein presenta una gamma eclettica di abbigliamento maschile e femminile, tra cui completi in pelle, una tavolozza neutra con tocchi di blu e verde per l'abbigliamento da giorno, passando a sorprendenti capi neri decorati con cristalli per la sera.

I punti salienti della collezione includono il monogramma distintivo, l'iconico logo con una nuova interpretazione per la nuova stagione che spicca in una moltitudine di pezzi, dalle tute agli abiti in una frenesia di 'Monogrammed Madness'.

Abbracciando lo spirito del monogramma arriva la tradizionale 'Logomania Extravaganza' di Plein stampata su tutto, dalle magliette alle borse. Inoltre, la collezione porta il denim a nuovi livelli con 'Denim Delights', dove due pezzi, giacche e jeans, sono decorati con il caratteristico stile Plein per completi casual ed eleganti.

Lo spettacolo Autunno/Inverno 2024 ha visto protagoniste speciali esibizioni dal vivo di CLUB DOGO e LA SAD.

La collezione Philipp Plein FW24 sarà disponibile presso boutique selezionate in tutto il mondo e online su philippplein.com.