Jo Squillo: Palm Angels, presenta una nuova collezione racing e una capsule di T-shirt

Appassionati di motorsport e amanti dello stile, sostenitori dei diversi team o globetrotter curiosi, tutti si godono l'atmosfera unica ed elettrizzante, l'abbigliamento da circuito che si distingue per forme e colori, le t-shirt da collezione per commemorare una data, un trionfo, una squadra.

Palm Angels ha iniziato la sua collaborazione con MoneyGram Haas F1 Team nel 2022, approciando questa partnership sia con la propria collezione Racing che con una capsule in co-branding, proponendo la sua visione di sport streetwear, aperto a contaminazioni più ampie che includono gli sport automobilistici, e mettendo i suoi valori fondamentali al servizio della velocità e della performance.

La collezione Palm Angels Racing attraversa tutti i capi iconici del marchio come le T-shirt e le felpe con grafiche dedicate e impreziosite dal nuovo patch nero con monogram rosso in rilievo, la tuta con tagli e inserti di colore in una combinazione geometrica e aerodinamica che richiama la tenuta del paddock, i pantaloncini e i cappellini con logo per sentire su di sé l'emozione del pit lane.

Oltre alla collezione Palm Angels Racing, riconoscibile dal monogram abbinato ai colori del team, per la stagione 2024 il brand si impegna a seguire sempre più da vicino il calendario del campionato e lancia una capsule speciale di 13 T-shirt celebrative, per altrettante gare in programma. Partendo da Manama in Bahrain, passando per Miami, Montecarlo, Silverstone e Monza, per citarne solo alcune, ogni t-shirt sarà caratterizzata da colori esclusivi e da una grafica d'impatto che specifica il luogo, l'anno e gli elementi principali della gara per sintetizzare quel momento nel tempo come un ricordo speciale da indossare, intriso di sfide, velocità, trionfi.

Non un semplice ricordo, ma un abbigliamento da tifoso da sfoggiare durante le gare per mostrare il legame con il MoneyGram Haas F1 Team. Tutte diverse nei colori e nei dettagli, le t-shirts dei Gran Premi sono capi da collezione per gli appassionati di Palm Angels e di motori.

La collezione Palm Angels Racing e le Collectible T-shirts saranno disponibili presso le boutique Palm Angels boutiques, su palmangels.com e in selezionati wholesale del mondo.