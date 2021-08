Jo Squillo: Missoni, la collezione per l'inverno 2021/22

Per la stagione Autunno/Inverno 2021, Angela Missoni veste il mondo Missoni di una nuova freschezza, che interpreta l’attitudine dinamica e disinvolta delle donne di oggi. Accenni sportivi si fondono con elementi del mondo lounge per un guardaroba di pezzi da mixare con libertà, in una celebrazione autentica della personalità. Forti e un pò ribelli, le donne Missoni vivono in equilibrio tra eleganza e comfort, non rinunciano al loro stile sofisticato ma non tollerano le costrizioni. Si muovono con disinvoltura nel contesto urbano, sfoggiando uno stile che si nutre di inspirazioni diverse, e che si adatta ai mille impegni tra cui si dividono.

Avvolte in cappotti in maglia o in trench con coulisse arricchiti da dettagli gioiello in resina, abbinano morbide maglie che combinano le silhouette di una felpa e di un poncho con joggers o pantaloni tagliati al polpaccio o asciutti e leggermente svasati.

Maglie di cashmere raglan svelano trafori leggeri che scrivono il nome Missoni, mentre i cardigan caldi e avvolgenti si alternano ai bomber, sportivi ma raffinati.

Simbolo della versatilità della collezione, il caftano in maglia di lana o cashmere si declina in pesi diversi mixando eleganza languida e praticità. Di ispirazione sportiva, gli shorts rubano la scena. Sfoggiano silhouette ispirate al mondo del running o della box, mentre richiamano un mondo lingerie in chiave comoda e quotidiana i ciclisti in maglia abbinati ai piccoli top. Righe multicolor definisco i max T-shirt dress.

Se la pelle e il montone scaldano la collezione, gli abiti lunghi in Lurex o in filati di paillette vestono la sera di una raffinatezza leggera e intima, che brilla di bagliori luminosi.

L’universo grafico caratteristico di Missoni si traduce questa stagione nelle maxi righe che definisco i bordi di maglie dal look sportivo, ma una nuova attenzione è riservata al mondo degli uniti, che si impreziosiscono di texture e dettagli speciali.

Una palette di colori morbidi, che spaziano da calde sfumature terracotta, cognac e beige rosato fino a toni più freddi di grigio e carta da zucchero, si accende di tocchi vibranti di rosa, giallo, arancio, turchese, ma anche di eleganti combinazioni di bianco e grigio.

A sottolineare lo spiritico dinamico, versatile e pratico della collezione, morbidi stivali in camoscio che accarezzano il ginocchio si alternano a sneaker e boots con suole running e cordini colorati di ispirazione hiking, mentre una costellazione di accessori funzionali, tra cui piccoli pouch, porta rossetti o iPhone case sono impreziositi da elementi in resina colorata.