Jo Squillo: Milano Fashion & Jewels

Nella capitale della moda, Milano Fashion&Jewels è la manifestazione in cui stile, design e ricerca si incontrano per dar vita ad accessori, gioielli originali, accostamenti inaspettati e idee innovative.

Al centro, il know-how del Made in Italy in termini di creatività, gusto e saper fare: un evento trendy, per presentare collezioni e proposte di accessori moda in vista della stagione in arrivo, con una particolare attenzione al pronto moda.