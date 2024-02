Jo Squillo: Michael Kors, la collezione Fall/Winter 2024-25

Nel cuore di Chelsea a New York, Michael Kors ha presento 'Timeless' la sfilata Autunno/Inverno 2024-25.

Kors incarna uno stile senza tempo mescolando la sartorialità scultorea e l'abbigliamento degli anni '30 con il lusso aerodinamico degli anni '90 e l'atteggiamento rilassato e casual di oggi.

Giocando con l'idea di coperto e scoperto, Kors abbina pizzi e forme tagliate in raso a capispalla spettacolari.

Tonalità calde di cappuccino e cioccolato, toni frizzanti di mezzanotte e avorio e sfumature di trucco polverose dal conchiglia al fard creano una tavolozza lussuosa.

Décolleté eleganti, stivali a stiletto, mocassini e oxford caratterizzano la collezione, mentre borse capienti e mini sottolineano il gioco di proporzioni della stagione. La nuova borsa Manhatta con manico a catena del marchio offre una semplicità opulenta per tutti i giorni.

Alcuni dei brani preferiti di Michael di Alicia Keys e Bobby Short hanno creato una colonna sonora incentrata su New York per lo spettacolo, modelle come Amber Valletta, Malgosia, Alek Wek, Caroline Trentini, Irina Shayk, Ugbad Abdi, Guinevere van Seenus, Julia Nobis, Mariacarla Boscono, Liisa Winkler, Paloma Elsesser, Lina Zhang, Devyn Garcia, Chu Wong sono scese dall'iconica scala a chiocciola e hanno camminato sulla passerella rivestita di specchi.