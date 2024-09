Jo Squillo: Max Mara, la collezione Spring/Summer 2025

Ipazia, matematica, filosofa, astronoma vissuta ad Alessandria d'Egitto nel IV secolo d.C., diventa la musa di questa

stagione, pioniera assoluta e artefice di importanti teorie sviluppate partendo dagli studi di Pitagora.

I diagrammi triangolari delle sue equazioni ricordano le frecce semplici ma fondamentali che i sarti usano per trasformare

un tessuto piano in una forma tridimensionale. Le cuciture dei trench e dei capi sartoriali in fresco cotone rimandano ai

segni grafici della trigonometria. I drappeggi tipici del tempo di Ipazia si trasformano in contemporanee asimmetrie, quasi

degli origami su una spalla o su un fianco.

Le ricerche di Ipazia sui coni si traducono in coulisse ellittiche messe a punto con una precisione matematica per scoprire

il ventre, la schiena, oppure una spalla. Mentre l’eleganza delle antiche sacerdotesse rinasce nelle gonne a colonna e negli

avvolgenti abiti a costine. Le nuove giacche, dalle spalle squadrate e strette, definiscono la silhouette slanciata.

Aspettarsi l’inaspettato, sostiene la teoria del caos. Lo stesso vale per la collezione, dove geometrie e precisione spaziano

tra l’impeccabilità di tessuti come la gabardina, il drill e il denim haut de gamme e le sete stropicciate, attraversate da

pieghe irregolari. Dove estetica e tecnica di costruzione si fondono per fare anche di una semplice camicia di popeline

un’icona di design.

La palette cromatica è un insieme di bianco cristallino, nero come l’ossido di rame, marrone, blu delphinium e nitrato

d’argento, nuance “rubate” agli elementi dei laboratori scientifici, quasi a voler creare una chimica magica. Una magia solo

all’apparenza in contrasto con il “science mood” di stagione, perché come diceva lo scrittore Kurt Vonnegut: «La scienza è

magia che funziona».